В международном допинговом агентстве заступились за Валиеву

11 февраля 2022 в 09:21 Размер текста - 17 +

В ITA подтвердили, что тест на допинг у Камилы Валиевой оказался положительным Фото: Алексей Колчин © URA.RU Международное агентство по тестированию (ITA) заявило, что информация о допинг-пробах российской фигуристки Камилы Валиевой не подлежала «публичному раскрытию». Это связано с тем, что спортсмена еще не достигла совершеннолетия. Однако из-за повышенного внимания прессы в ITA подтвердили, что анализ на допинг Валиевой оказался положительным. «ITA подчеркивает, что г-жа Камила Валиева, член делегации Олимпийского комитета России в Пекине, является несовершеннолетней и, следовательно, „защищенным лицом“ в соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом — этот статус распространяется на лиц, находящихся под возраст 16 лет. Видя, что некоторые средства массовой информации не предоставили ей такой же защиты, ITA признает необходимость официальной информации в связи с повышенным общественным интересом», — сообщается на официальном сайте Международного агентства по тестированию. В ITA подтвердили, что проба, взятая у Валиевой 25 декабря 2021 года, показала положительный результат на допинг. В крови у фигуристки обнаружили триметазидин — препарат, который применяется для профилактики приступов стенокардии и ишемической болезни сердца. Это лекарство входит в Запрещенный список Всемирного антидопингового кодекса. Валиеву отстранили 8 февраля 2022 года по решению РУСАДА. ITA предупредило фигуристку, что ей запрещено участвовать в соревнованиях, тренировках и любой другой деятельности во время Олимпиады в Пекине. Валиева обжаловала временное отстранение в Дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА. Вечером 9 февраля ей разрешили вернуться к тренировкам и соревнованиям. Причины, по которым принято такое решение, пока неизвестны. В ITA сообщили, что изначально не раскрывали информацию о положительном допинг-тесте Валиевой для ее «физической и психологической защиты». В агентстве также предупредили, что МОК подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение РУСАДА. Награждение российских фигуристов, победивших в командном турнире, не состоялось из-за якобы положительной допинг-пробы одиночницы Камилы Валиевой. Вместе с тем сегодня официальный представитель МОК Марк Адамс назвал эту информацию «слухами» и «спекуляциями». На ситуацию также отреагировали в Кремле. В свою очередь, в Общественной палате РФ считают, что данная ситуация — планомерная атака на нашу сборную. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Международное агентство по тестированию (ITA) заявило, что информация о допинг-пробах российской фигуристки Камилы Валиевой не подлежала «публичному раскрытию». Это связано с тем, что спортсмена еще не достигла совершеннолетия. Однако из-за повышенного внимания прессы в ITA подтвердили, что анализ на допинг Валиевой оказался положительным. «ITA подчеркивает, что г-жа Камила Валиева, член делегации Олимпийского комитета России в Пекине, является несовершеннолетней и, следовательно, „защищенным лицом“ в соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом — этот статус распространяется на лиц, находящихся под возраст 16 лет. Видя, что некоторые средства массовой информации не предоставили ей такой же защиты, ITA признает необходимость официальной информации в связи с повышенным общественным интересом», — сообщается на официальном сайте Международного агентства по тестированию. В ITA подтвердили, что проба, взятая у Валиевой 25 декабря 2021 года, показала положительный результат на допинг. В крови у фигуристки обнаружили триметазидин — препарат, который применяется для профилактики приступов стенокардии и ишемической болезни сердца. Это лекарство входит в Запрещенный список Всемирного антидопингового кодекса. Валиеву отстранили 8 февраля 2022 года по решению РУСАДА. ITA предупредило фигуристку, что ей запрещено участвовать в соревнованиях, тренировках и любой другой деятельности во время Олимпиады в Пекине. Валиева обжаловала временное отстранение в Дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА. Вечером 9 февраля ей разрешили вернуться к тренировкам и соревнованиям. Причины, по которым принято такое решение, пока неизвестны. В ITA сообщили, что изначально не раскрывали информацию о положительном допинг-тесте Валиевой для ее «физической и психологической защиты». В агентстве также предупредили, что МОК подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение РУСАДА. Награждение российских фигуристов, победивших в командном турнире, не состоялось из-за якобы положительной допинг-пробы одиночницы Камилы Валиевой. Вместе с тем сегодня официальный представитель МОК Марк Адамс назвал эту информацию «слухами» и «спекуляциями». На ситуацию также отреагировали в Кремле. В свою очередь, в Общественной палате РФ считают, что данная ситуация — планомерная атака на нашу сборную.