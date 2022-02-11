11 февраля 2022

Врач Евдокименко заявил о новом последствии из-за лечения COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Врач рассказал, как побороть постковидный синдром Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Постковидный синдром могут путать с синдромом отмены (характеризуется появлением ряда симптомов, которые проявляются после отказа от веществ, к которым привык организм — прим. ред) после лечения коронавируса «Дексаметазоном». Таким мнением с URA.RU поделился врач-ревматолог, невролог Павел Евдокименко.

«С каких пор вирусные заболевания стали лечить „Дексаметазоном“? Максимум он нужен в 5% случаях. А его дают огромному количеству больных. По протоколу, несмотря на индивидуальные особенности протекания болезни. У „Дексаметазона“ колоссальные противопоказания, осложнения, одно из самых страшных — синдром отмены. Его потом принимают за последствие COVID-19. В рамках синдрома отмены может болеть все тело, мышцы, суставы», — сказал Павел Евдокименко.

Врач отметил, что само применение препарата также может вызвать ряд последствий. «У людей может подскакивать давление, может повышаться уровень сахара в крови. Это удар по поджелудочной, внутричерепное давление, проблемы с глазами. У него очень много побочных действий. Откройте инструкцию и вы ужаснетесь. Многие врачи не знают, что делать с постковидом. А после „Дексаметазона“ — тем более», — объяснил невролог.

Евдокименко подчеркнул, что не отрицает существование постковидного синдрома. К симптоматике он отнес усталость, слабость и депрессивное состояние. По словам ревматолога, ему удалось побороть постковидный синдром с помощью активированного угля и прополиса.

Генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа назвала условия появления синдрома отмены. «Это может быть, если долго лечат. Если однократно, двукратно уколют „Дексаметазон“, не бывает синдрома отмены. А если большими дозами, тогда синдром отмены создают врачи. Задача — снять препарат постепенно», — объяснила собеседница агентства.

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Постковидный синдром могут путать с синдромом отмены (характеризуется появлением ряда симптомов, которые проявляются после отказа от веществ, к которым привык организм — прим. ред) после лечения коронавируса «Дексаметазоном». Таким мнением с URA.RU поделился врач-ревматолог, невролог Павел Евдокименко. «С каких пор вирусные заболевания стали лечить „Дексаметазоном“? Максимум он нужен в 5% случаях. А его дают огромному количеству больных. По протоколу, несмотря на индивидуальные особенности протекания болезни. У „Дексаметазона“ колоссальные противопоказания, осложнения, одно из самых страшных — синдром отмены. Его потом принимают за последствие COVID-19. В рамках синдрома отмены может болеть все тело, мышцы, суставы», — сказал Павел Евдокименко. Врач отметил, что само применение препарата также может вызвать ряд последствий. «У людей может подскакивать давление, может повышаться уровень сахара в крови. Это удар по поджелудочной, внутричерепное давление, проблемы с глазами. У него очень много побочных действий. Откройте инструкцию и вы ужаснетесь. Многие врачи не знают, что делать с постковидом. А после „Дексаметазона“ — тем более», — объяснил невролог. Евдокименко подчеркнул, что не отрицает существование постковидного синдрома. К симптоматике он отнес усталость, слабость и депрессивное состояние. По словам ревматолога, ему удалось побороть постковидный синдром с помощью активированного угля и прополиса. Генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа назвала условия появления синдрома отмены. «Это может быть, если долго лечат. Если однократно, двукратно уколют „Дексаметазон“, не бывает синдрома отмены. А если большими дозами, тогда синдром отмены создают врачи. Задача — снять препарат постепенно», — объяснила собеседница агентства.
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