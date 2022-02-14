Пермский педагог через суд добилась от ПФР досрочной пенсии

15 февраля 2022 в 08:50 Размер текста - 17 +

ПФР не включил в стаж педагога периоды обучения и курсы повышения квалификации Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Пермский педагог смогла добиться досрочной пенсии по специальному трудовому стажу от ПФР. В Пенсионном фонде заявили, что женщина должна якобы отработать еще 18 месяцев для получения такого права. Решение опубликовано на сайте Свердловского районного суда Перми. «Суд решил: исковые требования Гуляевой Н. А. удовлетворить частично. Признать незаконным решение ПФР в Индустриальном районе г. Перми в части отказа во включении в специальный стаж истца периодов», — сообщается в решении. Ответчика (Пенсионный фонд) обязали включить стаж педагога, который дает право на досрочную пенсию. Как сообщается в постановлении суда, женщина с педагогическим стажем в 25 лет и один день обратилась в фонд за получением досрочной пенсии по старости, так как по закону она имеет на это право. Однако в районном отделении ПФР посчитали, что опыта женщины недостаточно и ей нужно отработать еще как минимум 18 месяцев. В решении говорится, что сотрудники фонда не включили в стаж периоды обучения истца и курсы повышения квалификации. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Пермский педагог смогла добиться досрочной пенсии по специальному трудовому стажу от ПФР. В Пенсионном фонде заявили, что женщина должна якобы отработать еще 18 месяцев для получения такого права. Решение опубликовано на сайте Свердловского районного суда Перми. «Суд решил: исковые требования Гуляевой Н. А. удовлетворить частично. Признать незаконным решение ПФР в Индустриальном районе г. Перми в части отказа во включении в специальный стаж истца периодов», — сообщается в решении. Ответчика (Пенсионный фонд) обязали включить стаж педагога, который дает право на досрочную пенсию. Как сообщается в постановлении суда, женщина с педагогическим стажем в 25 лет и один день обратилась в фонд за получением досрочной пенсии по старости, так как по закону она имеет на это право. Однако в районном отделении ПФР посчитали, что опыта женщины недостаточно и ей нужно отработать еще как минимум 18 месяцев. В решении говорится, что сотрудники фонда не включили в стаж периоды обучения истца и курсы повышения квалификации.