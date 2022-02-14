14 февраля 2022
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Пермский педагог через суд добилась от ПФР досрочной пенсии

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, учитель, школа, рука с ручкой
ПФР не включил в стаж педагога периоды обучения и курсы повышения квалификации Фото:

Пермский педагог смогла добиться досрочной пенсии по специальному трудовому стажу от ПФР. В Пенсионном фонде заявили, что женщина должна якобы отработать еще 18 месяцев для получения такого права. Решение опубликовано на сайте Свердловского районного суда Перми.

«Суд решил: исковые требования Гуляевой Н. А. удовлетворить частично. Признать незаконным решение ПФР в Индустриальном районе г. Перми в части отказа во включении в специальный стаж истца периодов», — сообщается в решении. Ответчика (Пенсионный фонд) обязали включить стаж педагога, который дает право на досрочную пенсию.

Как сообщается в постановлении суда, женщина с педагогическим стажем в 25 лет и один день обратилась в фонд за получением досрочной пенсии по старости, так как по закону она имеет на это право. Однако в районном отделении ПФР посчитали, что опыта женщины недостаточно и ей нужно отработать еще как минимум 18 месяцев. В решении говорится, что сотрудники фонда не включили в стаж периоды обучения истца и курсы повышения квалификации.

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Пермский педагог смогла добиться досрочной пенсии по специальному трудовому стажу от ПФР. В Пенсионном фонде заявили, что женщина должна якобы отработать еще 18 месяцев для получения такого права. Решение опубликовано на сайте Свердловского районного суда Перми. «Суд решил: исковые требования Гуляевой Н. А. удовлетворить частично. Признать незаконным решение ПФР в Индустриальном районе г. Перми в части отказа во включении в специальный стаж истца периодов», — сообщается в решении. Ответчика (Пенсионный фонд) обязали включить стаж педагога, который дает право на досрочную пенсию. Как сообщается в постановлении суда, женщина с педагогическим стажем в 25 лет и один день обратилась в фонд за получением досрочной пенсии по старости, так как по закону она имеет на это право. Однако в районном отделении ПФР посчитали, что опыта женщины недостаточно и ей нужно отработать еще как минимум 18 месяцев. В решении говорится, что сотрудники фонда не включили в стаж периоды обучения истца и курсы повышения квалификации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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