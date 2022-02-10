10 февраля 2022

Пермяк дошел до Верховного суда из-за изъятого у внука мопеда

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Новая Ляля. Похороны девочек, скутер
Жителю Пермского края пришлось доказывать в суде неправоту сотрудников ГИБДД (архивное фото) Фото:

Житель Пермского края Станислав Буров дошел до Верховного суда в споре с сотрудниками ГИБДД. Полицейские в июне 2020 года остановили его внука, который катался на скутере Corsa. Сотрудники потребовали у молодого человека документы на транспортное средство, но не получив их, изъяли скутер и отправили на штрафстоянку.

Пермяк обратился к начальнику отдела ГИБДД, указав, что действия полицейских неправомерны, поскольку скутер не подлежит регистрации в ГИБДД. Он попросил вернуть ему скутер, но, получив отказ, обратился в суд. «В ходе судебного разбирательства 16 сентября 2020 года по инициативе суда протокольным определением в качестве соответчиков привлечены начальник ОГИБДД, инспектор ДПС 1 взвода отдельной роты ДПС ОГИБДД, ООО „ТрансАвтоСтоп“», — сообщается на сайте Верховного суда.

Суд первой инстанции признал правомерность действий сотрудников ГИБДД. Апелляционная и кассационная жалобы также остались без удовлетворения. Однако Верховный суд указал на правоту владельца скутера и отправил дело на новое рассмотрение. В частности, суд отметил, что «поскольку транспортное
средство не подлежало регистрации в уполномоченном органе, после устранения причин задержания оно подлежало возврату».

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Житель Пермского края Станислав Буров дошел до Верховного суда в споре с сотрудниками ГИБДД. Полицейские в июне 2020 года остановили его внука, который катался на скутере Corsa. Сотрудники потребовали у молодого человека документы на транспортное средство, но не получив их, изъяли скутер и отправили на штрафстоянку. Пермяк обратился к начальнику отдела ГИБДД, указав, что действия полицейских неправомерны, поскольку скутер не подлежит регистрации в ГИБДД. Он попросил вернуть ему скутер, но, получив отказ, обратился в суд. «В ходе судебного разбирательства 16 сентября 2020 года по инициативе суда протокольным определением в качестве соответчиков привлечены начальник ОГИБДД, инспектор ДПС 1 взвода отдельной роты ДПС ОГИБДД, ООО „ТрансАвтоСтоп“», — сообщается на сайте Верховного суда. Суд первой инстанции признал правомерность действий сотрудников ГИБДД. Апелляционная и кассационная жалобы также остались без удовлетворения. Однако Верховный суд указал на правоту владельца скутера и отправил дело на новое рассмотрение. В частности, суд отметил, что «поскольку транспортное средство не подлежало регистрации в уполномоченном органе , после устранения причин задержания оно подлежало возврату ».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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