Пермяк дошел до Верховного суда из-за изъятого у внука мопеда

Жителю Пермского края пришлось доказывать в суде неправоту сотрудников ГИБДД (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Житель Пермского края Станислав Буров дошел до Верховного суда в споре с сотрудниками ГИБДД. Полицейские в июне 2020 года остановили его внука, который катался на скутере Corsa. Сотрудники потребовали у молодого человека документы на транспортное средство, но не получив их, изъяли скутер и отправили на штрафстоянку.

Пермяк обратился к начальнику отдела ГИБДД, указав, что действия полицейских неправомерны, поскольку скутер не подлежит регистрации в ГИБДД. Он попросил вернуть ему скутер, но, получив отказ, обратился в суд. «В ходе судебного разбирательства 16 сентября 2020 года по инициативе суда протокольным определением в качестве соответчиков привлечены начальник ОГИБДД, инспектор ДПС 1 взвода отдельной роты ДПС ОГИБДД, ООО „ТрансАвтоСтоп“», — сообщается на сайте Верховного суда.

Суд первой инстанции признал правомерность действий сотрудников ГИБДД. Апелляционная и кассационная жалобы также остались без удовлетворения. Однако Верховный суд указал на правоту владельца скутера и отправил дело на новое рассмотрение. В частности, суд отметил, что «поскольку транспортное

средство не подлежало регистрации в уполномоченном органе, после устранения причин задержания оно подлежало возврату».

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