Пермяк дошел до Верховного суда из-за изъятого у внука мопеда

Житель Пермского края Станислав Буров дошел до Верховного суда в споре с сотрудниками ГИБДД. Полицейские в июне 2020 года остановили его внука, который катался на скутере Corsa. Сотрудники потребовали у молодого человека документы на транспортное средство, но не получив их, изъяли скутер и отправили на штрафстоянку.
Пермяк обратился к начальнику отдела ГИБДД, указав, что действия полицейских неправомерны, поскольку скутер не подлежит регистрации в ГИБДД. Он попросил вернуть ему скутер, но, получив отказ, обратился в суд. «В ходе судебного разбирательства 16 сентября 2020 года по инициативе судапротокольнымопределениемвкачествесоответчиковпривлечены начальник ОГИБДД,инспекторДПС1взводаотдельнойротыДПС ОГИБДД, ООО „ТрансАвтоСтоп“», — сообщается на сайте Верховного суда.
Суд первой инстанции признал правомерность действий сотрудников ГИБДД. Апелляционная и кассационная жалобы также остались без удовлетворения. Однако Верховный суд указал на правоту владельца скутера и отправил дело на новое рассмотрение. В частности, суд отметил, что «поскольку транспортное средствонеподлежало регистрациив уполномоченноморгане,послеустраненияпричинзадержания оно подлежало возврату».
Житель Пермского края Станислав Буров дошел до Верховного суда в споре с сотрудниками ГИБДД. Полицейские в июне 2020 года остановили его внука, который катался на скутере Corsa. Сотрудники потребовали у молодого человека документы на транспортное средство, но не получив их, изъяли скутер и отправили на штрафстоянку. Пермяк обратился к начальнику отдела ГИБДД, указав, что действия полицейских неправомерны, поскольку скутер не подлежит регистрации в ГИБДД. Он попросил вернуть ему скутер, но, получив отказ, обратился в суд. «В ходе судебного разбирательства 16 сентября 2020 года по инициативе суда протокольным определением в качестве соответчиков привлечены начальник ОГИБДД, инспектор ДПС 1 взвода отдельной роты ДПС ОГИБДД, ООО „ТрансАвтоСтоп“», — сообщается на сайте Верховного суда. Суд первой инстанции признал правомерность действий сотрудников ГИБДД. Апелляционная и кассационная жалобы также остались без удовлетворения. Однако Верховный суд указал на правоту владельца скутера и отправил дело на новое рассмотрение. В частности, суд отметил, что «поскольку транспортное
средство не подлежало регистрации в уполномоченном органе , после устранения причин задержания оно подлежало возврату ».