Врач Половодова: неправильный сон ведет к развитию рака

12 февраля 2022 в 05:00 Размер текста - 17 +

Гормон сна мелатонин вырабатывается в организме только в полной темноте Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сон не в полной темноте может привести к развитию онкологии, так как в организме человека перестает вырабатываться гормон мелатонин, отвечающий за биологические ритмы организма. Об этом в беседе с URA.RU рассказала заместитель главного врача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат биологических наук Наталья Половодова. «Многие несерьезно относятся к теме полного затемнения в спальне, а ведь этот фактор имеет колоссальное значение для здоровья человека, так как только в таких условиях может произойти выработка гормона мелатонина. Если не придерживаться этих правил, начнутся нарушения сна, что является одним из факторов развития онкологических заболеваний. Поэтому каждый человек должен создать все условия для сна», — подчеркнула Наталья Половодова. В беседе с URA.RU врач-невролог, сомнолог Елена Царева согласилась, что при нарушении выработки гормона мелатонина возникают риски развития онкологических заболеваний. «Гормон сна мелатонин вырабатывается в темноте, и чем ярче обстановка вокруг, тем ниже уровень его выработки. Если его концентрация снижается, нарушается сон, начинают страдать почти все органы и ткани. Сначала это сказывается на психике, потом на пищеварении, сердечно-сосудистой системе. И в длительной перспективе может привести к развитию онкологии», — объяснила она. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Сон не в полной темноте может привести к развитию онкологии, так как в организме человека перестает вырабатываться гормон мелатонин, отвечающий за биологические ритмы организма. Об этом в беседе с URA.RU рассказала заместитель главного врача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат биологических наук Наталья Половодова. «Многие несерьезно относятся к теме полного затемнения в спальне, а ведь этот фактор имеет колоссальное значение для здоровья человека, так как только в таких условиях может произойти выработка гормона мелатонина. Если не придерживаться этих правил, начнутся нарушения сна, что является одним из факторов развития онкологических заболеваний. Поэтому каждый человек должен создать все условия для сна», — подчеркнула Наталья Половодова. В беседе с URA.RU врач-невролог, сомнолог Елена Царева согласилась, что при нарушении выработки гормона мелатонина возникают риски развития онкологических заболеваний. «Гормон сна мелатонин вырабатывается в темноте, и чем ярче обстановка вокруг, тем ниже уровень его выработки. Если его концентрация снижается, нарушается сон, начинают страдать почти все органы и ткани. Сначала это сказывается на психике, потом на пищеварении, сердечно-сосудистой системе. И в длительной перспективе может привести к развитию онкологии», — объяснила она.