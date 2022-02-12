В Раде потребовали отставки Зеленского из-за Донбасса

Владимир Зеленский не справляется со своими обязанностями, заявили в Раде Фото: Официальный сайт президента Украины © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский не справляется с работой лидера государства и должен уйти в отставку. Об этом заявили члены партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». По мнению политиков, власть должна выполнить Минские договоренности и обеспечить безопасность в стране.

«Нынешняя власть обязалась обеспечить политическое урегулирование конфликта, принять законы, предусмотренные Минскими соглашениями. Но, как и предыдущий режим (экс-президента Украины Петра — прим. ред.) Порошенко, нынешняя власть предпочитает разговоры о „красных линиях“ принятию политических и законодательных решений. Власть этого не сделала и должна уйти в отставку», — говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте партии.

Помимо этого, как заявляют политики, выполнение Минских соглашений позволит прекратить противостояние в Донбассе и сохранить жизни украинских граждан. «В седьмую годовщину подписания Комплекса мер по выполнению Минских соглашений партия требует от украинской власти реальных действий для восстановления мира в стране», — подытожили в партии.

Минские соглашения, заключенные в феврале 2015 года главами стран «нормандской четверки» — России, Украины, Германии и Франции, основываются на договоре о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины, уточняет Nation News. Данный документ был подписанный главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, представителями России и Украины и представителем от ОБСЕ, уточняет телеканал 360.

При этом Украина обязалась предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Регионы должны были получить особое самоуправление, право самостоятельно решать языковой вопрос, отмечает «Национальная служба новостей». Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин объяснил, что Украина семь лет не выполняет Минские соглашения, поэтому нужно искать решение ситуации, передает RT.

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