МИД России: США и НАТО толкают Украину к войне в Донбассе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поговорил с госсекретарем США по поводу Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Пропагандистская кампания о «российской агрессии» против Украины, которую развернули США и их союзники, несет за собой провокационные цели. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Развернутая США и их союзниками пропагандистская кампания о „российской агрессии“ против Украины преследует провокационные цели. Это поощряет власти в Киеве к саботажу Минских соглашений и пагубным попыткам силового решения „проблемы Донбасса“», — приводятся слова Лаврова на сайте правительства РФ.

Заключенные семь лет назад Минские соглашения основываются на договоре о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины, уточняет Nation News. Данный документ был подписанный главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, представителями России и Украины и представителем от ОБСЕ, уточняет телеканал 360. При этом Украина обязалась предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей.