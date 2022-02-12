МИД России: США и НАТО толкают Украину к войне в Донбассе

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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Министр иностранных дел России Сергей Лавров поговорил с госсекретарем США по поводу Украины Фото:
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Война на Украине

Пропагандистская кампания о «российской агрессии» против Украины, которую развернули США и их союзники, несет за собой провокационные цели. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Развернутая США и их союзниками пропагандистская кампания о „российской агрессии“ против Украины преследует провокационные цели. Это поощряет власти в Киеве к саботажу Минских соглашений и пагубным попыткам силового решения „проблемы Донбасса“», — приводятся слова Лаврова на сайте правительства РФ.

Заключенные семь лет назад Минские соглашения основываются на договоре о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины, уточняет Nation News. Данный документ был подписанный главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, представителями России и Украины и представителем от ОБСЕ, уточняет телеканал 360. При этом Украина обязалась предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей.

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Пропагандистская кампания о «российской агрессии» против Украины, которую развернули США и их союзники, несет за собой провокационные цели. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном. «Развернутая США и их союзниками пропагандистская кампания о „российской агрессии“ против Украины преследует провокационные цели. Это поощряет власти в Киеве к саботажу Минских соглашений и пагубным попыткам силового решения „проблемы Донбасса“», — приводятся слова Лаврова на сайте правительства РФ. Заключенные семь лет назад Минские соглашения основываются на договоре о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины, уточняет Nation News. Данный документ был подписанный главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, представителями России и Украины и представителем от ОБСЕ, уточняет телеканал 360. При этом Украина обязалась предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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