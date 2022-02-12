В Перми начальника производства посадили из-за гибели сотрудницы

12 февраля 2022 в 23:59 Размер текста - 17 +

Подсудимого приговорили к одному году колонии Фото: Размик Закарян © URA.RU Кировский районный суд г. Перми приговорил начальника производства АО «ГалоПолимер Пермь» к одному году лишения свободы из-за гибели женщины в процессе проведения опасных работ. Об этом сообщили в прокуратуре Пермского края. «Он (начальник производства — прим. URA.RU) признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Суд с учетом позиции государственного обвинения, приговорил виновного к 1 году лишения свободы в колонии-поселении с лишением права занимать руководящие должности сроком на 2 года», — сообщили в прокуратуре. Суд установил, что в июне 2020 года виновный дал распоряжение аппаратчику о сливе кубовых остатков в другую емкость. При этом начальником не было установлено, что подобные работы относятся к газоопасным. Не был оформлен наряд-допуск на проведение работ, начальник проигнорировал обязанности по организации работ в безопасных условиях. При выполнении распоряжения работником производства была допущена разгерметизация емкости. Вследствие чего в соседнем цехе концентрация опасного токсичного газа в несколько раз превысила предельно-допустимую норму. Это привело к смерти сотрудницы предприятия, выполняющей работу, связанную с данным технологическим процессом. Смерть наступила вследствие отравления. Суд взыскал с предприятия 6,5 миллионов рублей в пользу родственников погибшей, проинформировали в прокуратуре Пермского края. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Кировский районный суд г. Перми приговорил начальника производства АО «ГалоПолимер Пермь» к одному году лишения свободы из-за гибели женщины в процессе проведения опасных работ. Об этом сообщили в прокуратуре Пермского края. «Он (начальник производства — прим. URA.RU) признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Суд с учетом позиции государственного обвинения, приговорил виновного к 1 году лишения свободы в колонии-поселении с лишением права занимать руководящие должности сроком на 2 года», — сообщили в прокуратуре. Суд установил, что в июне 2020 года виновный дал распоряжение аппаратчику о сливе кубовых остатков в другую емкость. При этом начальником не было установлено, что подобные работы относятся к газоопасным. Не был оформлен наряд-допуск на проведение работ, начальник проигнорировал обязанности по организации работ в безопасных условиях. При выполнении распоряжения работником производства была допущена разгерметизация емкости. Вследствие чего в соседнем цехе концентрация опасного токсичного газа в несколько раз превысила предельно-допустимую норму. Это привело к смерти сотрудницы предприятия, выполняющей работу, связанную с данным технологическим процессом. Смерть наступила вследствие отравления. Суд взыскал с предприятия 6,5 миллионов рублей в пользу родственников погибшей, проинформировали в прокуратуре Пермского края.