Захарова напомнила властям США об их грехах

13 февраля 2022 в 22:27 Размер текста - 17 +

Мария Захарова призвала США не брать грех на душу Фото: Владимир Андреев © URA.RU Представитель МИД России Мария Захарова призвала американский политический истеблишмент «не брать очередной грех» на душу. По ее словам, политики США с помощью вранья всегда создавали предлоги для нападения на мирных граждан по всему миру. «Американские политики врали, врут и будут врать, создавая предлоги для нападения на мирных граждан по всему миру. Это всем известно. Я бы попросила американский политический истеблишмент не брать еще один грех на душу, но не уверена, что она у них есть», — написала Захарова в своем telegram-канале. В качестве примера Захарова привела высказывание советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана. Он признал, что у США нет сведений о «вторжении» России на Украину, добавив, что нападение может не произойти. «Мир уже знает, кто все время врет», — подметила она. Захарова посоветовала посмотреть выступление Госсекретаря США Колина Пауэлла в Совбезе ООН 5 февраля 2003 года. Тогда Колин Пауэлл тряс пробиркой якобы с оружием массового уничтожения и оправдывал скорое вторжение в Ирак. США создавали «доказательства» вины ни в чем не повинных людей. После Пауэлл неоднократно признавался во лжи. Ранее Захарова заявила, что отзыв представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с территории Украины вызывает серьезную озабоченность России. Она отметила, что США втягивают ОБСЕ в «нечистоплотные политические игры». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Представитель МИД России Мария Захарова призвала американский политический истеблишмент «не брать очередной грех» на душу. По ее словам, политики США с помощью вранья всегда создавали предлоги для нападения на мирных граждан по всему миру. «Американские политики врали, врут и будут врать, создавая предлоги для нападения на мирных граждан по всему миру. Это всем известно. Я бы попросила американский политический истеблишмент не брать еще один грех на душу, но не уверена, что она у них есть», — написала Захарова в своем telegram-канале. В качестве примера Захарова привела высказывание советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана. Он признал, что у США нет сведений о «вторжении» России на Украину, добавив, что нападение может не произойти. «Мир уже знает, кто все время врет», — подметила она. Захарова посоветовала посмотреть выступление Госсекретаря США Колина Пауэлла в Совбезе ООН 5 февраля 2003 года. Тогда Колин Пауэлл тряс пробиркой якобы с оружием массового уничтожения и оправдывал скорое вторжение в Ирак. США создавали «доказательства» вины ни в чем не повинных людей. После Пауэлл неоднократно признавался во лжи. Ранее Захарова заявила, что отзыв представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с территории Украины вызывает серьезную озабоченность России. Она отметила, что США втягивают ОБСЕ в «нечистоплотные политические игры».