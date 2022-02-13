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В ХМАО после тридцатиградусных морозов придет резкое потепление

© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Новоянгелька. (Агаповский район). Челябинская область, зима, солнце, закат, вечер, степь
В ХМАО придет потепление до минус 6-12 градусов Фото:

В ХМАО после тридцатиградусных порозов температура к середине недели поднимется до 6-12 градусов нижу нуля. Прогноз погоды составили специалисты Гидрометцентра ХМАО.

«14 февраля местами небольшой снег, изморозь. Ветер восточный с переходом на северный 5-10 м/с. Температура ночью -20,-25 градусов, местами -28,-33 градусов, днем -15,-20 градусов», — сказано в сообщении Гидрометцентра ХМАО.

Согласно прогнозу синоптиков, погода 15 и 16 февраля ожидается с переменным снегом и ветром до 10 м/с. Температура днем составит от 20 до 25 градусов ниже нуля, при этом в южных районах ожидается потепление до -8 градусов.

  • По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода», в Ханты-Мансийске в начале недели температура днем составит 20—24 градусов ниже нуля, а уже в четверг поднимется до минус 6-8 градусов. Ожидается ясная погода во вторник, в остальные дни будет пасмурно с небольшим снегом и ветром до 10 м/с.
  • В Сургуте с понедельника по среду средняя температура составит 18-20 градусов ниже нуля, в четверг поднимется до минус 12 градусов, а уже к пятнице потеплеет до -7 градусов. Ожидается преимущественно пасмурная погода с небольшим снегом и ветром с порывами до 6 м/с.
  • В Нижневартовске потепление также начнется в четверг — температура поднимется до -12 градусов, однако до этого средняя температура днем составит минус 17-20 градусов. Порывы ветра будут достигать 9 м/с. В начале недели ожидается переменная облачность и небольшой снег.

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В ХМАО после тридцатиградусных порозов температура к середине недели поднимется до 6-12 градусов нижу нуля. Прогноз погоды составили специалисты Гидрометцентра ХМАО. «14 февраля местами небольшой снег, изморозь. Ветер восточный с переходом на северный 5-10 м/с. Температура ночью -20,-25 градусов, местами -28,-33 градусов, днем -15,-20 градусов», — сказано в сообщении Гидрометцентра ХМАО. Согласно прогнозу синоптиков, погода 15 и 16 февраля ожидается с переменным снегом и ветром до 10 м/с. Температура днем составит от 20 до 25 градусов ниже нуля, при этом в южных районах ожидается потепление до -8 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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