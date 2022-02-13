13 февраля 2022

В ДНР заявили об обстреле территории украинскими силовиками

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Учение с отработкой задач в тылу условного противника и в населенном пункте подразделения специального назначения ЗВО (Псковская обл.), армия, военный, маскхалат
ВСУ было впущено 9 мин по территории ДНР, заявил представитель ведомства Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили обстрел территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), выпустив девять мин. Об этом сообщил представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«С 18.55 до 19.30 (МСК) зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных сил Украины в направлении населенных пунктов Коминтерново и Ленинское. Выпущено девять мин калибром 120 миллиметров», — передает заявление представителя ведомства РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в Донецке произошел взрыв, волна от которого прокатилась по всему городу. По неподтвержденным данным, в центр прилетел снаряд 152 мм со стороны Вооруженных сил Украины.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили обстрел территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), выпустив девять мин. Об этом сообщил представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. «С 18.55 до 19.30 (МСК) зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных сил Украины в направлении населенных пунктов Коминтерново и Ленинское. Выпущено девять мин калибром 120 миллиметров», — передает заявление представителя ведомства РИА «Новости». Ранее сообщалось, что в Донецке произошел взрыв, волна от которого прокатилась по всему городу. По неподтвержденным данным, в центр прилетел снаряд 152 мм со стороны Вооруженных сил Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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