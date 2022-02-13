В ДНР заявили об обстреле территории украинскими силовиками

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили обстрел территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), выпустив девять мин. Об этом сообщил представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«С 18.55 до 19.30 (МСК) зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных сил Украины в направлении населенных пунктов Коминтерново и Ленинское. Выпущено девять мин калибром 120 миллиметров», — передает заявление представителя ведомства РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в Донецке произошел взрыв, волна от которого прокатилась по всему городу. По неподтвержденным данным, в центр прилетел снаряд 152 мм со стороны Вооруженных сил Украины.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили обстрел территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), выпустив девять мин. Об этом сообщил представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. «С 18.55 до 19.30 (МСК) зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных сил Украины в направлении населенных пунктов Коминтерново и Ленинское. Выпущено девять мин калибром 120 миллиметров», — передает заявление представителя ведомства РИА «Новости». Ранее сообщалось, что в Донецке произошел взрыв, волна от которого прокатилась по всему городу. По неподтвержденным данным, в центр прилетел снаряд 152 мм со стороны Вооруженных сил Украины.