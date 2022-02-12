СМИ: в столице ДНР произошел мощный взрыв

В Донецке прогремел мощный взрыв Фото: Карина Ванеш © URA.RU

В Донецке произошел взрыв, волна от которого прокатилась по всему городу. Об этом сообщают местные СМИ. Подробности инцидента не приводятся.

«Донецкие СМИ сообщают о взрыве в столице ДНР. Есть мнение, что взрыв произошел на территории, подконтрольной противнику. А до Донецка лишь докатилась взрывная волна», — пишет telegram-канал «WarGonzo».

Местные журналисты пишут, что что-то взорвалось прямо в центре города. По неподтвержденным данным, в центр прилетел снаряд 152 мм со стороны Вооруженных сил Украины.