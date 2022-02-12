СМИ: в столице ДНР произошел мощный взрыв

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия боевых действий в Мариуполе. Украина, баррикады, донбасс
В Донецке прогремел мощный взрыв Фото:

В Донецке произошел взрыв, волна от которого прокатилась по всему городу. Об этом сообщают местные СМИ. Подробности инцидента не приводятся.

«Донецкие СМИ сообщают о взрыве в столице ДНР. Есть мнение, что взрыв произошел на территории, подконтрольной противнику. А до Донецка лишь докатилась взрывная волна», — пишет telegram-канал «WarGonzo».

Местные журналисты пишут, что что-то взорвалось прямо в центре города. По неподтвержденным данным, в центр прилетел снаряд 152 мм со стороны Вооруженных сил Украины.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Донецке произошел взрыв, волна от которого прокатилась по всему городу. Об этом сообщают местные СМИ. Подробности инцидента не приводятся. «Донецкие СМИ сообщают о взрыве в столице ДНР. Есть мнение, что взрыв произошел на территории, подконтрольной противнику. А до Донецка лишь докатилась взрывная волна», — пишет telegram-канал «WarGonzo». Местные журналисты пишут, что что-то взорвалось прямо в центре города. По неподтвержденным данным, в центр прилетел снаряд 152 мм со стороны Вооруженных сил Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...