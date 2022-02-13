Цена нефти марки Brent побила исторический рекорд

14 февраля 2022 в 07:44 Размер текста - 17 +

Цена на нефть марки Brent превысила 96 долларов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Цена на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE превысила 96 долларов за баррель. Это абсолютный рекорд по стоимости с октября 2014 года. «По состоянию на 04.06 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent до 96,02 доллара за баррель (+0,9%)», — приводятся данные торгов от 15 октября. Прошлый рекорд наблюдался 18 января 2022 года. Тогда стоимость Brent превысила 87,29 долларов за баррель. В октябре 2021 года цена на нефть марки Brent впервые за три года превысила 85 долларов за баррель. Последний раз она поднималась до такого уровня в октябре 2018 года, уточняет телеканал 360. Тогда стоимость Brent превысила 83,8 доллара за баррель, передает RT. По мнению экспертов, стоимость нефти на фоне мирового энергетического кризиса преодолеет отметку в 100 долларов за баррель, отмечает MK.RU . Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Цена на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE превысила 96 долларов за баррель. Это абсолютный рекорд по стоимости с октября 2014 года. «По состоянию на 04.06 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent до 96,02 доллара за баррель (+0,9%)», — приводятся данные торгов от 15 октября. Прошлый рекорд наблюдался 18 января 2022 года. Тогда стоимость Brent превысила 87,29 долларов за баррель. В октябре 2021 года цена на нефть марки Brent впервые за три года превысила 85 долларов за баррель. Последний раз она поднималась до такого уровня в октябре 2018 года, уточняет телеканал 360. Тогда стоимость Brent превысила 83,8 доллара за баррель, передает RT. По мнению экспертов, стоимость нефти на фоне мирового энергетического кризиса преодолеет отметку в 100 долларов за баррель, отмечает MK.RU.