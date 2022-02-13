13 февраля 2022

Цена нефти марки Brent побила исторический рекорд

© Служба новостей «URA.RU»
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Нумто, Белоярский район, качалка, нефть
Цена на нефть марки Brent превысила 96 долларов Фото:

Цена на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE превысила 96 долларов за баррель. Это абсолютный рекорд по стоимости с октября 2014 года.

«По состоянию на 04.06 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent до 96,02 доллара за баррель (+0,9%)», — приводятся данные торгов от 15 октября. Прошлый рекорд наблюдался 18 января 2022 года. Тогда стоимость Brent превысила 87,29 долларов за баррель.

В октябре 2021 года цена на нефть марки Brent впервые за три года превысила 85 долларов за баррель. Последний раз она поднималась до такого уровня в октябре 2018 года, уточняет телеканал 360. Тогда стоимость Brent превысила 83,8 доллара за баррель, передает RT. По мнению экспертов, стоимость нефти на фоне мирового энергетического кризиса преодолеет отметку в 100 долларов за баррель, отмечает MK.RU.

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Цена на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE превысила 96 долларов за баррель. Это абсолютный рекорд по стоимости с октября 2014 года. «По состоянию на 04.06 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent до 96,02 доллара за баррель (+0,9%)», — приводятся данные торгов от 15 октября. Прошлый рекорд наблюдался 18 января 2022 года. Тогда стоимость Brent превысила 87,29 долларов за баррель. В октябре 2021 года цена на нефть марки Brent впервые за три года превысила 85 долларов за баррель. Последний раз она поднималась до такого уровня в октябре 2018 года, уточняет телеканал 360. Тогда стоимость Brent превысила 83,8 доллара за баррель, передает RT. По мнению экспертов, стоимость нефти на фоне мирового энергетического кризиса преодолеет отметку в 100 долларов за баррель, отмечает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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