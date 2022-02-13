Глава депздрава выступил со срочным обращением к курганцам

Алексей Сигидаев просил не вызывать скорую помощь без необходимости Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев призвал курганцев не вызывать скорую помощь без необходимости, из страха заразиться коронавирусной инфекцией или ради больничного. По данным депздрава, около 10-15% выездов бригад совершается впустую.

«За последнюю неделю бригады неотложной помощи обслужили около 24 тысяч вызовов к пациентам с коронавирусом и ОРВИ, в том числе почти 7 тысяч вызовов к детям. Это в 1,5 раза больше, чем на прошлой неделе. Бригады скорой обслужили более 3,5 тысяч вызовов к пациентам с этими диагнозами, более 700 — к детям. Рост в 1,3 раза по сравнению с предыдущей неделей. Анализ показал, что около 10-15% выездов бригад проходят впустую», — говорится в сообщении правительства Курганской области.

В департаменте отмечают, что пациенты неверно указывают адреса, либо отсутствуют дома, когда к ним приезжают медработники. Были случаи, когда врач приезжает на вызов к ребенку младшего школьного возраста, а родители не было дома. Также выявляются случаи, когда врачей вызывают здоровые люди, чтобы получить больничный, пользуясь общей ситуацией с пандемией. В депздраве напоминают, что в Кургане на базе поликлиники Курганской больницы №2 (ул. Карбышева, 27) работает круглосуточный центр амбулаторной медицинской помощи больным ОРВИ и пациентам с симптомами COVID-19.

Ранее URA.RU писало, что курганских детей увозят на лечение в больницу за 130 км от дома. Детей с COVID-19 лечат в Курганской детской больнице им. Красного Креста, Курганской инфекционной больнице и Макушинской ЦРБ.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам