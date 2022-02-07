Курганских детей увозят на лечение в больницу за 130 км от дома

Детей с COVID из Кургана увозят на лечение в Макушино Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Детей из Кургана с подтвержденной коронавирусной инфекцией увозят на лечение в Макушино, за 130 километров от дома. Об этом сообщают родители детей в соцсети «ВКонтакте».

«Кто вообще придумал детей маленьких с подтвержденным Covid увозить на лечение в Макушино? Это какая мама отдаст своего ребенка такую даль? В Кургане что, больниц нет? А что с инфекционкой, там специалисты именно по этому профилю, столько заболевших детей, а в Кургане нет места, где лечить самое дорогое, это детей», — пишет анонимный автор в группе «Инцидент|Курган» во «ВКонтакте», обращаясь в депздраву.

В департаменте здравоохранения Курганской области ответили, что в регионе наблюдается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями и новой коронавирусной инфекцией у жителей области, включая детей и подростков. «В настоящее время предусмотрен необходимый коечный фонд для детей с новой коронавирусной инфекцией, заполненность его составляет 38%. В случае необходимости имеется возможность дополнительного открытия коек для лечения детей. Стационарное лечение детей с COVID-19 осуществляется в трех медицинских организациях: Курганская областная детская клиническая больницы им. Красного Креста, Курганская областная специализированная инфекционная больница и Макушинская ЦРБ», — сообщили в ведомстве. При этом отмечается, что медпомощь детям с COVID-19 в стационарах оказывают в зависимости от тяжести состояния ребенка и наличия сопутствующих заболеваний. Отмечается также, что дети и подростки в основном переносят заболевание в легкой форме.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам