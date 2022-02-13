У кабинетов первых лиц Екатеринбурга повесили фото экс-мэра. И раскрыли его статус при новой власти

14 февраля 2022 в 13:43 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов — первый за 12 лет мэр, который подобным образом подчеркнул преемственность власти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На третьем этаже администрации Екатеринбурга, где работают мэр Алексей Орлов и его заместители, открылась экспозиция, посвященная 30-летию со дня основания мэрии и назначения на пост градоначальника Аркадия Чернецкого (был мэром в 1992—2010 годах, а сейчас он первый вице-спикер заксобрания). А после Орлов признался: сейчас Чернецкий консультирует его по некоторым вопросам. В экспозицию, которая провисит на третьем этаже как минимум до конца февраля, включены не только ретро-фото, но и указы 1992 года — о назначении Чернецкого мэром (подписал президент РФ Борис Ельцин), штатном расписании формируемой администрации и другие. Во время обхода Чернецкий вспомнил, с каким трудом его отпускали во власть с «Уралхиммаша» (Чернецкий был гендиректором предприятия, к переговорам подключалась даже администрация президента РФ). По его словам, все формальности были урегулированы к середине января 1992-го, но, поскольку Ельцин находился в отпуске, утверждение в должности произошло только 30-го. После осмотра выставки VIP поднялись на пятый этаж. Там прошла церемония награждения чиновников — в основном старожилов, чья карьера начиналась при Чернецком. «Свердловск превратился в город, который является звездочкой первой величины среди других крупных городов [РФ], занимает верхние строчки всех рейтингов. Это говорит о качестве управления», — отметил Чернецкий. Отвечая на вопрос URA.RU, советуется ли он с Чернецким по каким-либо вопросам, Орлов позже сказал: «Регулярно. Когда в последний раз? Сегодня утром». Но не раскрыл, по какому именно поводу. «Каждый раз, когда мы встречаемся. [Обсуждаем] абсолютно все вопросы. Начиная с качества содержания города (спрашиваю, какую оценку дал бы Аркадий Михайлович). Достаточно обсуждаем реализацию стратегического плана развития Екатеринбурга (принятого еще при Чернецком в 2003 году — прим. URA.RU). Очень часто говорим по вопросам развития строительного комплекса», — добавил Орлов. Экспозиция среди прочего содержит указ президента РФ Бориса Ельцина о назначении Чернецкого главой Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Во время обхода Чернецкий вспоминал, какой была обстановка в городской власти после развала СССР, и о перипетиях его назначения градоначальником Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В пакетах, которые из рук спикера думы Игоря Володина (слева) и Орлова получали главы некоторых районов, их заместители, вице-мэры и руководители подразделений мэрии, были не только благодарственные письма и сувениры, но и фирменный мерч, выпущенный властями в конце прошлого года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ближе к концу подарки получили и сами Орлов с Чернецким — из рук Володина. Недавно у Володина и Орлова был первый за время их совместной работы открытый конфликт. Отвечая на вопрос, как Володин оценивает взаимодействие между мэрией и гордумой сейчас, спикер сказал: «На пятерку». Орлов едва заметно ухмыльнулся Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

На третьем этаже администрации Екатеринбурга, где работают мэр Алексей Орлов и его заместители, открылась экспозиция, посвященная 30-летию со дня основания мэрии и назначения на пост градоначальника Аркадия Чернецкого (был мэром в 1992—2010 годах, а сейчас он первый вице-спикер заксобрания). А после Орлов признался: сейчас Чернецкий консультирует его по некоторым вопросам. В экспозицию, которая провисит на третьем этаже как минимум до конца февраля, включены не только ретро-фото, но и указы 1992 года — о назначении Чернецкого мэром (подписал президент РФ Борис Ельцин), штатном расписании формируемой администрации и другие. Во время обхода Чернецкий вспомнил, с каким трудом его отпускали во власть с «Уралхиммаша» (Чернецкий был гендиректором предприятия, к переговорам подключалась даже администрация президента РФ). По его словам, все формальности были урегулированы к середине января 1992-го, но, поскольку Ельцин находился в отпуске, утверждение в должности произошло только 30-го. После осмотра выставки VIP поднялись на пятый этаж. Там прошла церемония награждения чиновников — в основном старожилов, чья карьера начиналась при Чернецком. «Свердловск превратился в город, который является звездочкой первой величины среди других крупных городов [РФ], занимает верхние строчки всех рейтингов. Это говорит о качестве управления», — отметил Чернецкий. Отвечая на вопрос URA.RU, советуется ли он с Чернецким по каким-либо вопросам, Орлов позже сказал: «Регулярно. Когда в последний раз? Сегодня утром». Но не раскрыл, по какому именно поводу. «Каждый раз, когда мы встречаемся. [Обсуждаем] абсолютно все вопросы. Начиная с качества содержания города (спрашиваю, какую оценку дал бы Аркадий Михайлович). Достаточно обсуждаем реализацию стратегического плана развития Екатеринбурга (принятого еще при Чернецком в 2003 году — прим. URA.RU). Очень часто говорим по вопросам развития строительного комплекса», — добавил Орлов.