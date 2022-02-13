На третьем этаже администрации Екатеринбурга, где работают мэр Алексей Орлов и его заместители, открылась экспозиция, посвященная 30-летию со дня основания мэрии и назначения на пост градоначальника Аркадия Чернецкого (был мэром в 1992—2010 годах, а сейчас он первый вице-спикер заксобрания). А после Орлов признался: сейчас Чернецкий консультирует его по некоторым вопросам.
В экспозицию, которая провисит на третьем этаже как минимум до конца февраля, включены не только ретро-фото, но и указы 1992 года — о назначении Чернецкого мэром (подписал президент РФ Борис Ельцин), штатном расписании формируемой администрации и другие. Во время обхода Чернецкий вспомнил, с каким трудом его отпускали во власть с «Уралхиммаша» (Чернецкий был гендиректором предприятия, к переговорам подключалась даже администрация президента РФ). По его словам, все формальности были урегулированы к середине января 1992-го, но, поскольку Ельцин находился в отпуске, утверждение в должности произошло только 30-го.
После осмотра выставки VIP поднялись на пятый этаж. Там прошла церемония награждения чиновников — в основном старожилов, чья карьера начиналась при Чернецком. «Свердловск превратился в город, который является звездочкой первой величины среди других крупных городов [РФ], занимает верхние строчки всех рейтингов. Это говорит о качестве управления», — отметил Чернецкий.
Отвечая на вопрос URA.RU, советуется ли он с Чернецким по каким-либо вопросам, Орлов позже сказал: «Регулярно. Когда в последний раз? Сегодня утром». Но не раскрыл, по какому именно поводу. «Каждый раз, когда мы встречаемся. [Обсуждаем] абсолютно все вопросы. Начиная с качества содержания города (спрашиваю, какую оценку дал бы Аркадий Михайлович). Достаточно обсуждаем реализацию стратегического плана развития Екатеринбурга (принятого еще при Чернецком в 2003 году — прим. URA.RU). Очень часто говорим по вопросам развития строительного комплекса», — добавил Орлов.
Экспозиция среди прочего содержит указ президента РФ Бориса Ельцина о назначении Чернецкого главой Екатеринбурга
В пакетах, которые из рук спикера думы Игоря Володина (слева) и Орлова получали главы некоторых районов, их заместители, вице-мэры и руководители подразделений мэрии, были не только благодарственные письма и сувениры, но и фирменный мерч, выпущенный властями в конце прошлого года
Ближе к концу подарки получили и сами Орлов с Чернецким — из рук Володина. Недавно у Володина и Орлова был первый за время их совместной работы открытый конфликт. Отвечая на вопрос, как Володин оценивает взаимодействие между мэрией и гордумой сейчас, спикер сказал: «На пятерку». Орлов едва заметно ухмыльнулся
На третьем этаже администрации Екатеринбурга, где работают мэр Алексей Орлов и его заместители, открылась экспозиция, посвященная 30-летию со дня основания мэрии и назначения на пост градоначальника Аркадия Чернецкого (был мэром в 1992—2010 годах, а сейчас он первый вице-спикер заксобрания). А после Орлов признался: сейчас Чернецкий консультирует его по некоторым вопросам. В экспозицию, которая провисит на третьем этаже как минимум до конца февраля, включены не только ретро-фото, но и указы 1992 года — о назначении Чернецкого мэром (подписал президент РФ Борис Ельцин), штатном расписании формируемой администрации и другие. Во время обхода Чернецкий вспомнил, с каким трудом его отпускали во власть с «Уралхиммаша» (Чернецкий был гендиректором предприятия, к переговорам подключалась даже администрация президента РФ). По его словам, все формальности были урегулированы к середине января 1992-го, но, поскольку Ельцин находился в отпуске, утверждение в должности произошло только 30-го. После осмотра выставки VIP поднялись на пятый этаж. Там прошла церемония награждения чиновников — в основном старожилов, чья карьера начиналась при Чернецком. «Свердловск превратился в город, который является звездочкой первой величины среди других крупных городов [РФ], занимает верхние строчки всех рейтингов. Это говорит о качестве управления», — отметил Чернецкий. Отвечая на вопрос URA.RU, советуется ли он с Чернецким по каким-либо вопросам, Орлов позже сказал: «Регулярно. Когда в последний раз? Сегодня утром». Но не раскрыл, по какому именно поводу. «Каждый раз, когда мы встречаемся. [Обсуждаем] абсолютно все вопросы. Начиная с качества содержания города (спрашиваю, какую оценку дал бы Аркадий Михайлович). Достаточно обсуждаем реализацию стратегического плана развития Екатеринбурга (принятого еще при Чернецком в 2003 году — прим. URA.RU). Очень часто говорим по вопросам развития строительного комплекса», — добавил Орлов.