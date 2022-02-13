Власти ХМАО сделают регион центром большого кино

14 февраля 2022 в 15:17 Размер текста - 17 +

Власти ХМАО договорились о сотрудничестве с кинокомпаниями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти ХМАО договорились о сотрудничестве с несколькими крупными кинокомпаниями России для создания полнометражных фильмов в Югре. Об этом рассказала губернатор ХМАО Наталья Комарова во время пресс-конференции о подготовке к международному кинофестивалю «Дух огня». «Мы формируем пул партнеров. Уже есть те, кто заинтересовался сотрудничеством с регионом. В частности, Ассоциация продюсеров кино и телевидения, кинокомпания Ленфильм, студия KD Studios. Из ближайших проектов — уже в марте у нас в регионе состоится съемка эпизода полнометражного приключенческого фильма „Библиотека Ивана Грозного“, компании АНО „Медиа Юниверсал Ивент“. На счету которой такие фильмы, как „Миллиард“, сериал „Топи“», — сказала Комарова. Глава региона добавила, что в минувшем году было принято решение о присоединении к системе ребейта, которая позволит студиям компенсировать часть затрат на съемки фильмов из регионального бюджета. «Решение об участии региона в этой системе приняли в прошлом году. В этом году мы практически уже входим в эту программу. Модель ребейта в Югре и наши возможности будут представлены на фестивале», — сказала Комарова. Ранее URA.RU писало, что международный кинофестиваль «Дух огня» в минувшем году отменили из-за пандемии коронавируса. Тогда было принято решение, что в 2022 году 19-й «Дух огня» пройдет совместно с 20-м. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Власти ХМАО договорились о сотрудничестве с несколькими крупными кинокомпаниями России для создания полнометражных фильмов в Югре. Об этом рассказала губернатор ХМАО Наталья Комарова во время пресс-конференции о подготовке к международному кинофестивалю «Дух огня». «Мы формируем пул партнеров. Уже есть те, кто заинтересовался сотрудничеством с регионом. В частности, Ассоциация продюсеров кино и телевидения, кинокомпания Ленфильм, студия KD Studios. Из ближайших проектов — уже в марте у нас в регионе состоится съемка эпизода полнометражного приключенческого фильма „Библиотека Ивана Грозного“, компании АНО „Медиа Юниверсал Ивент“. На счету которой такие фильмы, как „Миллиард“, сериал „Топи“», — сказала Комарова. Глава региона добавила, что в минувшем году было принято решение о присоединении к системе ребейта, которая позволит студиям компенсировать часть затрат на съемки фильмов из регионального бюджета. «Решение об участии региона в этой системе приняли в прошлом году. В этом году мы практически уже входим в эту программу. Модель ребейта в Югре и наши возможности будут представлены на фестивале», — сказала Комарова. Ранее URA.RU писало, что международный кинофестиваль «Дух огня» в минувшем году отменили из-за пандемии коронавируса. Тогда было принято решение, что в 2022 году 19-й «Дух огня» пройдет совместно с 20-м.