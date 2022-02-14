МОК не будет проводить церемонию награждения из-за Валиевой

14 февраля 2022 в 15:05 Размер текста - 17 +

Российскую команду по фигурному катанию отказались награждать Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС новость из сюжета Допинг-скандал с Валиевой на Олимпиаде в Пекине Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) не будет проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов на Олимпиаде. Если Камила Валиева попадет на пьедестал в женском одиночном катании, церемония также не состоится. «В интересах справедливости по отношению ко всем спортсменам было бы нецелесообразно проводить церемонию награждения в командных соревнованиях по фигурному катанию во время Олимпийских игр в Пекине, поскольку в ней будет участвовать спортсмен, который, с одной стороны, имеет положительную допинг-пробу. Однако нарушение антидопинговых правил с другой стороны еще не установлено», — сообщается на сайте МОК. Также отмечается, что, если Камила Валиева войдет в тройку призеров, церемония награждения фигуристок в личном турнире будет отменена. «Если Валиева финиширует в тройке лучших спортсменок в женском одиночном катании, во время Олимпийских игр в Пекине не будет ни цветочной церемонии, ни церемонии награждения», — подытожили там. 15-летняя Камила Валиева стала олимпийской чемпионкой в командном турнире Олимпийских игр в Пекине вместе с Марком Кондратюком, Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым, Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым. Но 10 февраля Международное агентство допинг-тестирования сообщило о положительном допинг-тесте спортсменки. Поэтому церемония награждения, несмотря на завоевание российской командой золотых медалей, не состоялась. В итоге Валиеву отстранили от соревнований. Однако после апелляции 9 февраля это решение было снято. По итогам теста в допинг-пробе у фигуристки нашли триметазидин — препарат для сердца, который никак не мог повлиять на ее спортивные результаты и достижения. На данный момент ей разрешено продолжить участие в Олимпийских играх в Пекине. В Олимпийском комитете России (ОКР) заявили, что допинг-проба фигуристки, из-за которой разгорелся скандал, не относится к периоду проведения Олимпийских игр. После нее Валиева неоднократно сдавала допинг-тесты, в том числе в ходе турнира по фигурному катанию в Пекине, и все они были отрицательными. А 14 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) в Пекине вынес вердикт по делу 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой, чья допинг-проба дала положительный результат. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) не будет проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов на Олимпиаде. Если Камила Валиева попадет на пьедестал в женском одиночном катании, церемония также не состоится. «В интересах справедливости по отношению ко всем спортсменам было бы нецелесообразно проводить церемонию награждения в командных соревнованиях по фигурному катанию во время Олимпийских игр в Пекине, поскольку в ней будет участвовать спортсмен, который, с одной стороны, имеет положительную допинг-пробу. Однако нарушение антидопинговых правил с другой стороны еще не установлено», — сообщается на сайте МОК. Также отмечается, что, если Камила Валиева войдет в тройку призеров, церемония награждения фигуристок в личном турнире будет отменена. «Если Валиева финиширует в тройке лучших спортсменок в женском одиночном катании, во время Олимпийских игр в Пекине не будет ни цветочной церемонии, ни церемонии награждения», — подытожили там. 15-летняя Камила Валиева стала олимпийской чемпионкой в командном турнире Олимпийских игр в Пекине вместе с Марком Кондратюком, Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым, Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым. Но 10 февраля Международное агентство допинг-тестирования сообщило о положительном допинг-тесте спортсменки. Поэтому церемония награждения, несмотря на завоевание российской командой золотых медалей, не состоялась. В итоге Валиеву отстранили от соревнований. Однако после апелляции 9 февраля это решение было снято. По итогам теста в допинг-пробе у фигуристки нашли триметазидин — препарат для сердца, который никак не мог повлиять на ее спортивные результаты и достижения. На данный момент ей разрешено продолжить участие в Олимпийских играх в Пекине. В Олимпийском комитете России (ОКР) заявили, что допинг-проба фигуристки, из-за которой разгорелся скандал, не относится к периоду проведения Олимпийских игр. После нее Валиева неоднократно сдавала допинг-тесты, в том числе в ходе турнира по фигурному катанию в Пекине, и все они были отрицательными. А 14 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) в Пекине вынес вердикт по делу 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой, чья допинг-проба дала положительный результат.