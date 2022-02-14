Суд принял решение по участию Валиевой в Олимпиаде

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Чемпионат России по фигурному катанию на коньках. Женщины,произвольная программа. г. Екатеринбург, липницкая юлия
Слушания CAS по делу фигуристки Камилы Валиевой завершились спустя 7 часов Фото:
новость из сюжета
Допинг-скандал с Валиевой на Олимпиаде в Пекине

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Пекине вынес вердикт по делу 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой, чья допинг-проба дала положительный результат. Спортсменку из РФ допустили к участию в Олимпиаде.

«Спортивный арбитражный суд допустил российскую фигуристку Валиеву до личных соревнований на олимпиаде в Пекине. СAS не удовлетворил апелляции МОК, ISU и WADA», — сообщается на сайте CAS.

Допинг-скандал начался 8 февраля, когда российским фигуристам не стали вручать золотые медали. Церемонию награждения перенесли, а Валиеву отстранили от выступлений на Олимпиаде в Пекине из-за положительной допинг-пробы, передает RT. Позже в крови у фигуристки обнаружили запрещенное для спортсменов лекарство триметадизидин, которое применяют для профилактики болезней сердца.

Валиева на этапе подготовки к Олимпиаде сдавала несколько допинг-проб, и,после «загрязненной», она дважды сдавала «чистые» пробы, в том числе, одну из них уже в Китае. Фигуристку отстранили от выступлений на Олимпиаде в Пекине 8 февраля, а уже 9 февраля РУСАДА отменило это решение, уточняет телеканал 360. Позднее WADA заявило о намерении подать апелляцию. Официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что если Валиеву признают замешанной в допинг-скандале, это не будет означать, что она отстранена от участия в играх.

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Спортивный арбитражный суд (CAS) в Пекине вынес вердикт по делу 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой, чья допинг-проба дала положительный результат. Спортсменку из РФ допустили к участию в Олимпиаде. «Спортивный арбитражный суд допустил российскую фигуристку Валиеву до личных соревнований на олимпиаде в Пекине. СAS не удовлетворил апелляции МОК, ISU и WADA», — сообщается на сайте CAS. Допинг-скандал начался 8 февраля, когда российским фигуристам не стали вручать золотые медали. Церемонию награждения перенесли, а Валиеву отстранили от выступлений на Олимпиаде в Пекине из-за положительной допинг-пробы, передает RT. Позже в крови у фигуристки обнаружили запрещенное для спортсменов лекарство триметадизидин, которое применяют для профилактики болезней сердца. Валиева на этапе подготовки к Олимпиаде сдавала несколько допинг-проб, и,после «загрязненной», она дважды сдавала «чистые» пробы, в том числе, одну из них уже в Китае. Фигуристку отстранили от выступлений на Олимпиаде в Пекине 8 февраля, а уже 9 февраля РУСАДА отменило это решение, уточняет телеканал 360. Позднее WADA заявило о намерении подать апелляцию. Официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что если Валиеву признают замешанной в допинг-скандале, это не будет означать, что она отстранена от участия в играх.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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