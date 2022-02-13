13 февраля 2022
11 февраля 2022

Высокопоставленный чиновник мэрии Кургана ушел в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жители дома 83 по улице Орлова. Курган , литвинов вадим
Вадим Литвинов уволился с поста директора департамента архитектуры Фото:

Директор департамента архитектуры, строительства и земельных отношений администрации Кургана Вадим Литвинов покинул свой пост. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к властям города. Информацию подтвердили в мэрии.

«Вадим Эрнестович ушел в отставку. Говорят, что в последнее время были проблемы со здоровьем», — рассказал один из инсайдеров. Другой источник рассказал, что Литвинов уволился в пятницу, 11 февраля.

В пресс-службе мэрии подтвердили URA.RU отставку чиновника. «Вадим Литвинов уволился по состоянию здоровья по собственному желанию», — сообщили в администрации города. Согласно сообщению пресс-службы мэрии с аппаратного совещания у главы города Елены Ситниковой, которое состоялось 14 февраля, вместо Литвинова на мероприятии присутствовала замдиректора департамента Нина Юшкова.

Ранее источники URA.RU сообщали о внимании к Литвинову силовиков. По данным инсайдеров, интерес связан с выделением в Кургане участков под строительство.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Директор департамента архитектуры, строительства и земельных отношений администрации Кургана Вадим Литвинов покинул свой пост. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к властям города. Информацию подтвердили в мэрии. «Вадим Эрнестович ушел в отставку. Говорят, что в последнее время были проблемы со здоровьем», — рассказал один из инсайдеров. Другой источник рассказал, что Литвинов уволился в пятницу, 11 февраля. В пресс-службе мэрии подтвердили URA.RU отставку чиновника. «Вадим Литвинов уволился по состоянию здоровья по собственному желанию», — сообщили в администрации города. Согласно сообщению пресс-службы мэрии с аппаратного совещания у главы города Елены Ситниковой, которое состоялось 14 февраля, вместо Литвинова на мероприятии присутствовала замдиректора департамента Нина Юшкова. Ранее источники URA.RU сообщали о внимании к Литвинову силовиков. По данным инсайдеров, интерес связан с выделением в Кургане участков под строительство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...