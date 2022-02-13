Высокопоставленный чиновник мэрии Кургана ушел в отставку

Вадим Литвинов уволился с поста директора департамента архитектуры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор департамента архитектуры, строительства и земельных отношений администрации Кургана Вадим Литвинов покинул свой пост. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к властям города. Информацию подтвердили в мэрии.

«Вадим Эрнестович ушел в отставку. Говорят, что в последнее время были проблемы со здоровьем», — рассказал один из инсайдеров. Другой источник рассказал, что Литвинов уволился в пятницу, 11 февраля.

В пресс-службе мэрии подтвердили URA.RU отставку чиновника. «Вадим Литвинов уволился по состоянию здоровья по собственному желанию», — сообщили в администрации города. Согласно сообщению пресс-службы мэрии с аппаратного совещания у главы города Елены Ситниковой, которое состоялось 14 февраля, вместо Литвинова на мероприятии присутствовала замдиректора департамента Нина Юшкова.

Ранее источники URA.RU сообщали о внимании к Литвинову силовиков. По данным инсайдеров, интерес связан с выделением в Кургане участков под строительство.