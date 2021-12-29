Курганские инсайды: кондукторов не пускают в туалеты

О врагах мэра, сожалениях о чиновнике и новом вице-губернаторе. Выпуск №952

30 декабря 2021 в 19:11 Размер текста - 17 +

Поздравляем с Новым годом! И вспоминаем главные мемы-2021 Коллаж URA.RU Пресс-секретарь губернатора Александр Тетерин попал под прицел оппонентов властей Курганской области. Ситуация обострилась после скандала с журналисткой, попавшей на пресс-конференцию Путина с температурой. Мэру Кургана Елене Ситниковой тем временем приписывают несуществующую зарплату. А еще говорят, что высокопоставленный чиновник администрации мог завести подругу — владелицу салона интимного массажа. Об этом и многом другом — в новом выпуске «Инсайдов». «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Пресс-секретарь губернатора подвергся информационной атаке Пресс-секретарь губернатора Александр Тетерин испытывает информационное давление Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пиарщик губернатора Александр Тетерин оказался в центре сразу нескольких скандалов. Он пошел ва-банк, открыто заявив позицию относительно выкупа школы в Кетово. В итоге застройщик подал на него в суд. Также Тетерина винят в инциденте на пресс-конференции Владимира Путина, куда с просроченным ПЦР-тестом попала журналистка Анна Шишминцева. «Не исключено, что теперь Тетерина сделают виноватым. Разбираться, что каждое СМИ само ответственно за подачу заявки и соответствующих документов уже поздно. А Тетерин пока в статусе врио, поэтому такое скандальное начало карьеры может не нравиться руководству региона», — считают источники. Другие инсайдеры добавляют, что за подготовку документов журналистов и ответственность за аккредитацию несло ведомство главного федерального инспектора. Назначение вице-губернатора затянулось Бывшего замгубернатора Курганской области Ивана Зонтикова ждут в правительстве региона на посту вице-губернатора, сообщают инсайдеры. «Сейчас его кандидатура согласовывается в Москве, и эта процедура рискует затянуться. Поэтому должность вице-губернатора до сих пор остается вакантной», — говорят в кулуарах правительства. Одной из возможных причин затянувшегося согласования чиновники считают прежнее место работы Зонтикова, который является выходцем из тюменского УФСБ. Должность вице-губернатора Курганской области вакантна с середины декабря, когда в отставку ушел занимавший ее Владислав Кузнецов. Фамилия Зонтикова изначально звучала среди вероятных кандидатов на этот пост. По словам инсайдеров, других желающих стать вице-губернатором руководство области не нашло. Курганский замгубернатора удивил чиновников Константин Ермаков подписывал документы вместо губернатора, который был в командировке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В кулуарах обратили внимание, что после отставки бывшего вице-губернатора Владислава Кузнецова обязанности главы региона в его отсутствие неожиданно стали поручать начальнику финуправления Константину Ермакову. «На этой неделе [губернатор Вадим] Шумков ездил в Москву, и за него оставался именно Ермаков — наверно, самый непубличный из замов губернатора», — удивляются чиновники. Вместе с тем, в кулуарах не считают, что Ермаков может пойти в ближайшее время на повышение и занять, например, вакантный пост вице-губернатора. «Ермаков сейчас находится на своем месте, с головой погружен в работу финуправления. Зачем ему взваливать на себя ту же внутреннюю политику? К тому же заменить его в финуправлении тоже особо некем», — рассуждают инсайдеры. Глава Кургана останется на месте после Нового года Мэр Кургана Елена Ситникова не покинет пост как минимум до лета, обсуждают чиновники в кулуарах правительства. Ранее появились разговоры, что глава города уйдет после Нового года. Причина более поздней отставки, уточняют слухачи, в том, что вероятный приемник — экс-помощник губернатора Павел Каргаполов, ставший первым замом мэра, должен успеть вникнуть в дела. «Ситникова об отставке сама не просила. А ее работа всех вполне устраивает, она на своем месте», — переговариваются инсайдеры. У мэра Кургана появились недруги Елена Ситникова возглавила Курган летом 2021 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU После просочившихся сведений о полумиллионной премии главе города Кургана Елене Ситниковой к Новому году, появилась и другая информация. Якобы ее зарплата может составлять 800 тысяч рублей в месяц с учетом надбавок, которые она якобы сама себе выписывает. Инсайдеры URA.RU уверены, что такой зарплаты у мэра быть не может. С ней заключен контракт, где оговорена конкретная сумма и она значительно меньше, чем 800 тысяч. «Такое ощущение, что кому-то не досталась премия в прежнем размере, и теперь таким сливом пытаются опорочить Елену Вячеславовну. В любом случае, размер зарплаты не скрыть. Весной будут опубликованы декларации чиновников», — ходят разговоры в мэрии. Сотрудники администрации обиделись на мэра Глава Кургана Елена Ситникова не поздравила подчиненных с Новым годом, что задело сотрудников администрации. «В этом году глава вообще никак не поздравила работников мэрии. [Андрей] Потапов [бывший мэр] и главы до него всегда поздравляли работников с Новым годом, хоть по видеоконференцсвязи в период пандемии, но поздравляли. Либо стыдно людей собирать в глаза смотреть, либо плевать на сотрудников», — обсуждают в администрации. Высокопоставленный чиновник мэрии втянул в разборки коллег В Кургане в мужском салоне случился скандал с чиновником Фото: Александр Кадников © URA.RU Один из директоров департамента мэрии попал в не очень приятную историю, решив прикрыться товарищами из администрации. Чиновник стал частым гостем в салоне эротического массажа. Об этом узнала сожительница чиновника, что и стало причиной скандала прямо в заведении. «А потом появились разговоры, что вроде он и ни при чем, в заведение его заманили товарищи. Так в истории появился еще один директор департамента и депутат, но вероятно, это не помогло спасти прежние отношения. Потому что сейчас чиновника в общественных местах видят вместе с владелицей салона эротического массажа», — обсуждают сплетники. Чиновник, выделявший землю, дружен с застройщиком Скандал вокруг выделения земельных участков в Кургане под точечную застройку обрастает новыми подробностями. Силовики из СУ СК возбудили уголовные дела по трем участкам, где строительством занимается курганский застройщик. Показания по делу дает директор департамента архитектуры администрации Кургана Вадим Литвинов. Слухачи при этом припомнили, что чиновник и застройщик сотрудничали ранее. «Литвинов работал на строительных площадках ООО «СМУ «КПД». Позже строительная компания обанкротилась, а курганский застройщик занялся недостроенным объектом. Литвинов тем временем стал замом мэра — директором департамента. Силовики вроде отрабатывают законность выделения курганскому строителю почти 100 участков в Кургане», — обсуждают инсайдеры. Курганский депутат рискует лишиться мандата Конфликт вокруг школы может коснуться депутата Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU После вспыхнувшего заново скандала с выкупом новой школы в Кетово появились разговоры, что депутат облдумы Евгений Кафеев может лишиться мандата. Он возглавляет банк, который кредитовал застройщика школы. «После массовых попыток шантажа обсуждают, что Кафеев может лишиться депутатства, если действительно кредитование застройщика шло по завышенному проценту», — обсуждают сплетники. В Кургане сожалеют о переезде экс-чиновника Некоторые курганские чиновники с сожалением восприняли новость о том, что экс-директору департамента экономического развития администрации Кургана Павлу Комогорову пришлось после увольнения уехать в Саранск. «Он грамотный специалист, и мог бы принести много пользы в родном Кургане. Но в новой команде ему места не нашлось», — обсуждают в кулуарах. Сплетники отмечают, что Комогорову пришлось уйти в отставку, чтобы освободить должность своему заместителю Ульяне Ивановой. В итоге она проработала немногим больше года после официального назначения и тоже уехала из Кургана. «Вот так отсутствие четкой кадровой стратегии у властей приводит к тому, что от нас разъезжаются кадры, которые и так всегда в остром дефиците», — переговариваются злые языки. Депутат Ильтяков помог чиновнику из Кургана в другом регионе Павел Комогоров устроился работать в мэрию Саранска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывшему сотруднику мэрии Кургана Павлу Комогорову устроиться в администрацию Саранска помог депутат Госдумы Александр Ильтяков. «В Саранске все еще имеет влияние бывший глава Республики Мордовия Николай Меркушкин, который в хороших отношениях с Ильтяковым. Это и помогло Комогорову очутиться в мэрии Саранска», — утверждают сплетники. Комогоров начал работать в мэрии столицы республики в октябре в должности начальника управления экономики. В декабре он стал заместителем главы городского округа Саранск. Директор ГТРК «Курган» готовится покинуть пост После обысков у директора государственной телерадиокомпании «Курган» Ивана Белых в регионе заговорили о его уходе. «Вероятно, он покинет свой пост. Может и не сразу, но все же обсуждается, что в ближайшем будущем. Уже появилась версия, кто может занять этот пост. Это может быть Ярослав Фомин, он руководил холдингом «Радио 45», — обсуждают в медиасообществе. В Курганской области сэкономили на борьбе с гололедицей После снегопадов на курганских дорогах образовались бугры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области некоторых водителей не устроила безопасность дорог после снегопада даже с противогололедными смесями. По слухам, проблемы на дорогах связаны с экономией на этих смесях. «Закупили соляные смеси, которые в разы дешевле более качественных, но соляные в нашем климате никто не умеет правильно использовать», — объясняют сплетники. Они добавили, что эти смеси не могут правильно использовать из-за дефицита специалистов с профильным образованием и опытом работы. Курганские дорожники остались без работы Некоторые дорожные организации Курганской области, по слухам, остались без работы из-за того, что проигрывают аукционы иногородним компаниям. «Обслуживание трасс достается залетным аферистам, а местные дорожные организации загибаются без работы», — сообщают слухачи. По их данным, если бы местные организации предлагали меньшую сумму за выполнение контракта, то тогда бы они некачественно делали дороги. Курганские кондукторы заявили о проблемах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане кондукторов не пускают в туалеты В некоторые туалеты, которые установлены на конечных остановках в Кургане, по слухам, не пускают кондукторов автобусов. «В половину из 14 туалетов не пускают даже за деньги, или же они не работают», — рассказывают сплетники. Ранее кондуктора из Кургана сообщали о проблемах с туалетами. В мэрии им ответили, что на конечных остановках в городе установлены 14 туалетов, и в дальнейшем их продолжат ставить. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Пресс-секретарь губернатора Александр Тетерин попал под прицел оппонентов властей Курганской области. Ситуация обострилась после скандала с журналисткой, попавшей на пресс-конференцию Путина с температурой. Мэру Кургана Елене Ситниковой тем временем приписывают несуществующую зарплату. А еще говорят, что высокопоставленный чиновник администрации мог завести подругу — владелицу салона интимного массажа. Об этом и многом другом — в новом выпуске «Инсайдов». «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Пресс-секретарь губернатора подвергся информационной атаке Пиарщик губернатора Александр Тетерин оказался в центре сразу нескольких скандалов. Он пошел ва-банк, открыто заявив позицию относительно выкупа школы в Кетово. В итоге застройщик подал на него в суд. Также Тетерина винят в инциденте на пресс-конференции Владимира Путина, куда с просроченным ПЦР-тестом попала журналистка Анна Шишминцева. «Не исключено, что теперь Тетерина сделают виноватым. Разбираться, что каждое СМИ само ответственно за подачу заявки и соответствующих документов уже поздно. А Тетерин пока в статусе врио, поэтому такое скандальное начало карьеры может не нравиться руководству региона», — считают источники. Другие инсайдеры добавляют, что за подготовку документов журналистов и ответственность за аккредитацию несло ведомство главного федерального инспектора. Назначение вице-губернатора затянулось Бывшего замгубернатора Курганской области Ивана Зонтикова ждут в правительстве региона на посту вице-губернатора, сообщают инсайдеры. «Сейчас его кандидатура согласовывается в Москве, и эта процедура рискует затянуться. Поэтому должность вице-губернатора до сих пор остается вакантной», — говорят в кулуарах правительства. Одной из возможных причин затянувшегося согласования чиновники считают прежнее место работы Зонтикова, который является выходцем из тюменского УФСБ. Должность вице-губернатора Курганской области вакантна с середины декабря, когда в отставку ушел занимавший ее Владислав Кузнецов. Фамилия Зонтикова изначально звучала среди вероятных кандидатов на этот пост. По словам инсайдеров, других желающих стать вице-губернатором руководство области не нашло. Курганский замгубернатора удивил чиновников В кулуарах обратили внимание, что после отставки бывшего вице-губернатора Владислава Кузнецова обязанности главы региона в его отсутствие неожиданно стали поручать начальнику финуправления Константину Ермакову. «На этой неделе [губернатор Вадим] Шумков ездил в Москву, и за него оставался именно Ермаков — наверно, самый непубличный из замов губернатора», — удивляются чиновники. Вместе с тем, в кулуарах не считают, что Ермаков может пойти в ближайшее время на повышение и занять, например, вакантный пост вице-губернатора. «Ермаков сейчас находится на своем месте, с головой погружен в работу финуправления. Зачем ему взваливать на себя ту же внутреннюю политику? К тому же заменить его в финуправлении тоже особо некем», — рассуждают инсайдеры. Глава Кургана останется на месте после Нового года Мэр Кургана Елена Ситникова не покинет пост как минимум до лета, обсуждают чиновники в кулуарах правительства. Ранее появились разговоры, что глава города уйдет после Нового года. Причина более поздней отставки, уточняют слухачи, в том, что вероятный приемник — экс-помощник губернатора Павел Каргаполов, ставший первым замом мэра, должен успеть вникнуть в дела. «Ситникова об отставке сама не просила. А ее работа всех вполне устраивает, она на своем месте», — переговариваются инсайдеры. У мэра Кургана появились недруги После просочившихся сведений о полумиллионной премии главе города Кургана Елене Ситниковой к Новому году, появилась и другая информация. Якобы ее зарплата может составлять 800 тысяч рублей в месяц с учетом надбавок, которые она якобы сама себе выписывает. Инсайдеры URA.RU уверены, что такой зарплаты у мэра быть не может. С ней заключен контракт, где оговорена конкретная сумма и она значительно меньше, чем 800 тысяч. «Такое ощущение, что кому-то не досталась премия в прежнем размере, и теперь таким сливом пытаются опорочить Елену Вячеславовну. В любом случае, размер зарплаты не скрыть. Весной будут опубликованы декларации чиновников», — ходят разговоры в мэрии. Сотрудники администрации обиделись на мэра Глава Кургана Елена Ситникова не поздравила подчиненных с Новым годом, что задело сотрудников администрации. «В этом году глава вообще никак не поздравила работников мэрии. [Андрей] Потапов [бывший мэр] и главы до него всегда поздравляли работников с Новым годом, хоть по видеоконференцсвязи в период пандемии, но поздравляли. Либо стыдно людей собирать в глаза смотреть, либо плевать на сотрудников», — обсуждают в администрации. Высокопоставленный чиновник мэрии втянул в разборки коллег Один из директоров департамента мэрии попал в не очень приятную историю, решив прикрыться товарищами из администрации. Чиновник стал частым гостем в салоне эротического массажа. Об этом узнала сожительница чиновника, что и стало причиной скандала прямо в заведении. «А потом появились разговоры, что вроде он и ни при чем, в заведение его заманили товарищи. Так в истории появился еще один директор департамента и депутат, но вероятно, это не помогло спасти прежние отношения. Потому что сейчас чиновника в общественных местах видят вместе с владелицей салона эротического массажа», — обсуждают сплетники. Чиновник, выделявший землю, дружен с застройщиком Скандал вокруг выделения земельных участков в Кургане под точечную застройку обрастает новыми подробностями. Силовики из СУ СК возбудили уголовные дела по трем участкам, где строительством занимается курганский застройщик. Показания по делу дает директор департамента архитектуры администрации Кургана Вадим Литвинов. Слухачи при этом припомнили, что чиновник и застройщик сотрудничали ранее. «Литвинов работал на строительных площадках ООО «СМУ «КПД». Позже строительная компания обанкротилась, а курганский застройщик занялся недостроенным объектом. Литвинов тем временем стал замом мэра — директором департамента. Силовики вроде отрабатывают законность выделения курганскому строителю почти 100 участков в Кургане», — обсуждают инсайдеры. Курганский депутат рискует лишиться мандата После вспыхнувшего заново скандала с выкупом новой школы в Кетово появились разговоры, что депутат облдумы Евгений Кафеев может лишиться мандата. Он возглавляет банк, который кредитовал застройщика школы. «После массовых попыток шантажа обсуждают, что Кафеев может лишиться депутатства, если действительно кредитование застройщика шло по завышенному проценту», — обсуждают сплетники. В Кургане сожалеют о переезде экс-чиновника Некоторые курганские чиновники с сожалением восприняли новость о том, что экс-директору департамента экономического развития администрации Кургана Павлу Комогорову пришлось после увольнения уехать в Саранск. «Он грамотный специалист, и мог бы принести много пользы в родном Кургане. Но в новой команде ему места не нашлось», — обсуждают в кулуарах. Сплетники отмечают, что Комогорову пришлось уйти в отставку, чтобы освободить должность своему заместителю Ульяне Ивановой. В итоге она проработала немногим больше года после официального назначения и тоже уехала из Кургана. «Вот так отсутствие четкой кадровой стратегии у властей приводит к тому, что от нас разъезжаются кадры, которые и так всегда в остром дефиците», — переговариваются злые языки. Депутат Ильтяков помог чиновнику из Кургана в другом регионе Бывшему сотруднику мэрии Кургана Павлу Комогорову устроиться в администрацию Саранска помог депутат Госдумы Александр Ильтяков. «В Саранске все еще имеет влияние бывший глава Республики Мордовия Николай Меркушкин, который в хороших отношениях с Ильтяковым. Это и помогло Комогорову очутиться в мэрии Саранска», — утверждают сплетники. Комогоров начал работать в мэрии столицы республики в октябре в должности начальника управления экономики. В декабре он стал заместителем главы городского округа Саранск. Директор ГТРК «Курган» готовится покинуть пост После обысков у директора государственной телерадиокомпании «Курган» Ивана Белых в регионе заговорили о его уходе. «Вероятно, он покинет свой пост. Может и не сразу, но все же обсуждается, что в ближайшем будущем. Уже появилась версия, кто может занять этот пост. Это может быть Ярослав Фомин, он руководил холдингом «Радио 45», — обсуждают в медиасообществе. В Курганской области сэкономили на борьбе с гололедицей В Курганской области некоторых водителей не устроила безопасность дорог после снегопада даже с противогололедными смесями. По слухам, проблемы на дорогах связаны с экономией на этих смесях. «Закупили соляные смеси, которые в разы дешевле более качественных, но соляные в нашем климате никто не умеет правильно использовать», — объясняют сплетники. Они добавили, что эти смеси не могут правильно использовать из-за дефицита специалистов с профильным образованием и опытом работы. Курганские дорожники остались без работы Некоторые дорожные организации Курганской области, по слухам, остались без работы из-за того, что проигрывают аукционы иногородним компаниям. «Обслуживание трасс достается залетным аферистам, а местные дорожные организации загибаются без работы», — сообщают слухачи. По их данным, если бы местные организации предлагали меньшую сумму за выполнение контракта, то тогда бы они некачественно делали дороги. В Кургане кондукторов не пускают в туалеты В некоторые туалеты, которые установлены на конечных остановках в Кургане, по слухам, не пускают кондукторов автобусов. «В половину из 14 туалетов не пускают даже за деньги, или же они не работают», — рассказывают сплетники. Ранее кондуктора из Кургана сообщали о проблемах с туалетами. В мэрии им ответили, что на конечных остановках в городе установлены 14 туалетов, и в дальнейшем их продолжат ставить. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.