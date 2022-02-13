Водители автобусов Кургана предупредили мэра о забастовке

Работники сферы пассажироперевозок пожаловались на условия труда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

Водители и кондуктора автобусов предупредили мэра Кургана Елену Ситникову, что устроят забастовку, если у них не улучшатся условия работы. Об этом они написали в соцсетях.

«Уважаемая Елена Вячеславовна [Ситникова]! Мы просим и требуем от вас: решить уже вопрос с туалетами на остановках, <…> отмените маски в автобусах, <…> рассчитайтесь за льготников. <…> Иначе мы просто не сможем дальше работать и объявим забастовку», — указано в сообщении представителей одного из автобусных перевозчиков, размещенное в группе соцсети «ВКонтакте» «Аноним Курган».

По словам обратившихся, им приходится «бегать под кустики» даже в тех местах, где, по данным мэрии, установлены туалеты. Также они недовольны, что к ним ухудшилось отношение после требования к пассажирам носить маски, и обратившиеся считают несправедливыми штрафы за нарушение этого правила. Они добавили, что руководство не выдает им зарплату из-за того, что организациям не выплатили деньги за льготных пассажиров.

В мэрии URA.RU ответили, что возле конечных остановок есть 15 туалетов, которыми можно воспользоваться, а в дальнейшем их станет больше. Представители администрации сообщили, что требования по ношению масок одинаковы для всех в России, а протоколы составляются только при фиксации фактов нарушения. «Задолженность по возмещению за перевозку льготных категорий граждан небольшая, она выплачивается регулярно, пропорционально всем перевозчикам и не может влиять на невыплату заработной платы», — добавили в мэрии.

Ранее водители автобусов отказывались работать из-за задержек зарплаты. Из-за этого на полтора часа возникла задержка рейсов.

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