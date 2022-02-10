Водители автобусов в Кургане отказывались перевозить пассажиров

Водители автобусов отказывались выходить на маршрут полтора часа (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

В Кургане водители автобусного маршрута №319 отказывались работать из-за невыплаты зарплаты. Позже их убедили выйти на линию. Об этом 11 февраля в своих аккаунтах в соцсетях сообщили представители городской администрации.

«Утром 10 февраля отдельные сотрудники предприятия отказались выезжать на линию из-за невыплаты зарплаты. После переговоров с руководством предприятия—перевозчика, в 7 часов 30 минут утра все автобусы вышли на линию», — указано в сообщении.

Из-за этого на полтора часа возникла задержка рейсов маршрута. Позже маршрут обслуживался. В администрации отметили, что в компании, отвечающий маршрут, задержали зарплату за январь. Представители мэрии связали это с неправильной хозяйственной деятельностью предприятия.

Представители МКУ «Транспортное управление» встретились с работниками ООО «Попутчик+», отвечающего за рейс. В мэрии отметили, что предприниматель решает вопросы с выплатой зарплаты. Сотрудники администрации добавили, что «при любом инциденте на маршрут будут выведены автобусы других перевозчиков».

Ранее забастовкой угрожали курганские кондуктора и водители. Они жаловались на требования мэрии, связанные с антиковидными мерами, которые усложняют их жизнь.