Водители автобусов в Кургане отказывались перевозить пассажиров

В Кургане водители автобусного маршрута №319 отказывались работать из-за невыплаты зарплаты. Позже их убедили выйти на линию. Об этом 11 февраля в своих аккаунтах в соцсетях сообщили представители городской администрации.
«Утром 10 февраля отдельные сотрудники предприятия отказались выезжать на линию из-за невыплаты зарплаты. После переговоров с руководством предприятия—перевозчика, в 7 часов 30 минут утра все автобусы вышли на линию», — указано в сообщении.
Из-за этого на полтора часа возникла задержка рейсов маршрута. Позже маршрут обслуживался. В администрации отметили, что в компании, отвечающий маршрут, задержали зарплату за январь. Представители мэрии связали это с неправильной хозяйственной деятельностью предприятия.
Представители МКУ «Транспортное управление» встретились с работниками ООО «Попутчик+», отвечающего за рейс. В мэрии отметили, что предприниматель решает вопросы с выплатой зарплаты. Сотрудники администрации добавили, что «при любом инциденте на маршрут будут выведены автобусы других перевозчиков».
Ранее забастовкой угрожали курганские кондуктора и водители. Они жаловались на требования мэрии, связанные с антиковидными мерами, которые усложняют их жизнь.
В Кургане водители автобусного маршрута №319 отказывались работать из-за невыплаты зарплаты. Позже их убедили выйти на линию. Об этом 11 февраля в своих аккаунтах в соцсетях сообщили представители городской администрации. «Утром 10 февраля отдельные сотрудники предприятия отказались выезжать на линию из-за невыплаты зарплаты. После переговоров с руководством предприятия—перевозчика, в 7 часов 30 минут утра все автобусы вышли на линию», — указано в сообщении. Из-за этого на полтора часа возникла задержка рейсов маршрута. Позже маршрут обслуживался. В администрации отметили, что в компании, отвечающий маршрут, задержали зарплату за январь. Представители мэрии связали это с неправильной хозяйственной деятельностью предприятия. Представители МКУ «Транспортное управление» встретились с работниками ООО «Попутчик+», отвечающего за рейс. В мэрии отметили, что предприниматель решает вопросы с выплатой зарплаты. Сотрудники администрации добавили, что «при любом инциденте на маршрут будут выведены автобусы других перевозчиков». Ранее забастовкой угрожали курганские кондуктора и водители. Они жаловались на требования мэрии, связанные с антиковидными мерами, которые усложняют их жизнь.