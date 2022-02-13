Настоятель Верхотурского (Свердловская область) Свято-Троицкого собора, иерей Владимир Иванов снялся на видео, где катается по городу на лыжах. К настоящему моменту видео набрало около полумиллиона просмотров в TikTok. Об этом в соцсетях сообщил автор ролика Никита Зеленюк.
«Сейчас отец Владимир у нас главная звезда Верхотурья, про него даже газеты выходят. Поглядим, что будет через пару дней, может дойдет и до миллиона [просмотров]», — написал Зеленюк в своем Instagram.
Автор видео уточнил, что ролик был снят спонтанно. «Цель была одна — поздравить людей с праздником», — отметил Зеленюк.
Настоятель Верхотурского (Свердловская область) Свято-Троицкого собора, иерей Владимир Иванов снялся на видео, где катается по городу на лыжах. К настоящему моменту видео набрало около полумиллиона просмотров в TikTok. Об этом в соцсетях сообщил автор ролика Никита Зеленюк. «Сейчас отец Владимир у нас главная звезда Верхотурья, про него даже газеты выходят. Поглядим, что будет через пару дней, может дойдет и до миллиона [просмотров]», — написал Зеленюк в своем Instagram. Автор видео уточнил, что ролик был снят спонтанно. «Цель была одна — поздравить людей с праздником», — отметил Зеленюк.