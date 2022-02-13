13 февраля 2022
12 февраля 2022
11 февраля 2022
10 февраля 2022

Курьер «Самоката» объяснил драку с прохожим в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дождливый день. Тюмень, доставка еды, самокат, служба доставки
Курьер утверждает, что драку развязал пострадавший (архивное фото) Фото:

Курьер сервиса доставки продуктов «Самокат» объяснил причину драки с прохожим в Челябинске. По словам курьера, конфликт развязал пострадавший, сообщили URA.RU в пресс-службе «Самоката».

«По словам курьера-партнера сервиса, конфликт развязал пострадавший, который начал словесно оскорблять курьера и брызнул в лицо из газового баллончика. Курьер рассказал, что был вынужден защищаться, для чего подобрал с земли палку», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Самокат».

В компании добавили, что ситуационный центр продолжает внутреннее расследование. Они готовы делиться всей информацией с полицией для справедливого разрешения конфликта. Со своими курьерами «Самокат» обещает провести разъяснительную работу.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Курьер сервиса доставки продуктов «Самокат» объяснил причину драки с прохожим в Челябинске. По словам курьера, конфликт развязал пострадавший, сообщили URA.RU в пресс-службе «Самоката». «По словам курьера-партнера сервиса, конфликт развязал пострадавший, который начал словесно оскорблять курьера и брызнул в лицо из газового баллончика. Курьер рассказал, что был вынужден защищаться, для чего подобрал с земли палку», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Самокат». В компании добавили, что ситуационный центр продолжает внутреннее расследование. Они готовы делиться всей информацией с полицией для справедливого разрешения конфликта. Со своими курьерами «Самокат» обещает провести разъяснительную работу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...