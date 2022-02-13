Курьер «Самоката» объяснил драку с прохожим в Челябинске

Курьер утверждает, что драку развязал пострадавший (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Курьер сервиса доставки продуктов «Самокат» объяснил причину драки с прохожим в Челябинске. По словам курьера, конфликт развязал пострадавший, сообщили URA.RU в пресс-службе «Самоката».

«По словам курьера-партнера сервиса, конфликт развязал пострадавший, который начал словесно оскорблять курьера и брызнул в лицо из газового баллончика. Курьер рассказал, что был вынужден защищаться, для чего подобрал с земли палку», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Самокат».

В компании добавили, что ситуационный центр продолжает внутреннее расследование. Они готовы делиться всей информацией с полицией для справедливого разрешения конфликта. Со своими курьерами «Самокат» обещает провести разъяснительную работу.