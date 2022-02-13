В Челябинске курьер избил прохожего ломом

В Челябинске сотрудник службы доставки продуктов 13 февраля избил прохожего ломом. Курьер на велосипеде не смог объехать мужчину, и напал на него. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области, потасовка произошла на улице Чайковского.
«Курьер доставлен в отдел полиции Курчатовского района. В настоящий момент решается вопрос о привлечении его либо об административной, либо об уголовной ответственности», — сообщили URA.RU в ГУ МВД по региону.
Издание «Агентство чрезвычайных новостей» пишет, что курьер работает в компании «Самокат». URA.RU направило запрос в организацию. На момент публикации ответа не последовало.
В Челябинске сотрудник службы доставки продуктов 13 февраля избил прохожего ломом. Курьер на велосипеде не смог объехать мужчину, и напал на него. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области, потасовка произошла на улице Чайковского. «Курьер доставлен в отдел полиции Курчатовского района. В настоящий момент решается вопрос о привлечении его либо об административной, либо об уголовной ответственности», — сообщили URA.RU в ГУ МВД по региону. Издание «Агентство чрезвычайных новостей» пишет, что курьер работает в компании «Самокат». URA.RU направило запрос в организацию. На момент публикации ответа не последовало.