В Челябинске курьер избил прохожего ломом

Курьер пытался скрыться, но был задержан Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Челябинске сотрудник службы доставки продуктов 13 февраля избил прохожего ломом. Курьер на велосипеде не смог объехать мужчину, и напал на него. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области, потасовка произошла на улице Чайковского.

«Курьер доставлен в отдел полиции Курчатовского района. В настоящий момент решается вопрос о привлечении его либо об административной, либо об уголовной ответственности», — сообщили URA.RU в ГУ МВД по региону.

Издание «Агентство чрезвычайных новостей» пишет, что курьер работает в компании «Самокат». URA.RU направило запрос в организацию. На момент публикации ответа не последовало.