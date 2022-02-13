«Самокат» проведет работу с курьерами после драки в Челябинске

14 февраля 2022 в 15:01 Размер текста - 17 +

Напавший курьер отстранен от доставки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В сервисе экспресс-доставки продуктов «Самокат» проведут разъяснительную работу со своими курьерами по всей стране после инцидента в Челябинске. Поводом для этого послужило нападение курьера с ломом на мужчину в Челябинске, сообщили URA.RU в пресс-службе «Самокат». «В ситуационном центре компании создана рабочая группа для проведения внутреннего расследования. С курьерами-партнерами „Самоката“ по всей стране будет проведена работа по предотвращению подобных ситуаций», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Самоката». В компании добавили, что искренне сочувствуют пострадавшему и его семье. Такое поведение курьера-партнера недопустимо ни при каких обстоятельствах, поэтому он уже отстранен от доставки заказов в Самокате. Компания готова сотрудничать с полицией, и способствовать разрешению конфликта. Курьер напал на мужчину с ломом вечером 13 февраля. Конфликт произошел из-за того, что курьеру не дали проехать на велосипеде. На следующий день он был задержан, и доставлен в отдел полиции Курчатовского района. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В сервисе экспресс-доставки продуктов «Самокат» проведут разъяснительную работу со своими курьерами по всей стране после инцидента в Челябинске. Поводом для этого послужило нападение курьера с ломом на мужчину в Челябинске, сообщили URA.RU в пресс-службе «Самокат». «В ситуационном центре компании создана рабочая группа для проведения внутреннего расследования. С курьерами-партнерами „Самоката“ по всей стране будет проведена работа по предотвращению подобных ситуаций», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Самоката». В компании добавили, что искренне сочувствуют пострадавшему и его семье. Такое поведение курьера-партнера недопустимо ни при каких обстоятельствах, поэтому он уже отстранен от доставки заказов в Самокате. Компания готова сотрудничать с полицией, и способствовать разрешению конфликта. Курьер напал на мужчину с ломом вечером 13 февраля. Конфликт произошел из-за того, что курьеру не дали проехать на велосипеде. На следующий день он был задержан, и доставлен в отдел полиции Курчатовского района.