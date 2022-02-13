13 февраля 2022

«Самокат» проведет работу с курьерами после драки в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Напавший курьер отстранен от доставки Фото:

В сервисе экспресс-доставки продуктов «Самокат» проведут разъяснительную работу со своими курьерами по всей стране после инцидента в Челябинске. Поводом для этого послужило нападение курьера с ломом на мужчину в Челябинске, сообщили URA.RU в пресс-службе «Самокат».

«В ситуационном центре компании создана рабочая группа для проведения внутреннего расследования. С курьерами-партнерами „Самоката“ по всей стране будет проведена работа по предотвращению подобных ситуаций», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Самоката».

В компании добавили, что искренне сочувствуют пострадавшему и его семье. Такое поведение курьера-партнера недопустимо ни при каких обстоятельствах, поэтому он уже отстранен от доставки заказов в Самокате. Компания готова сотрудничать с полицией, и способствовать разрешению конфликта.

Курьер напал на мужчину с ломом вечером 13 февраля. Конфликт произошел из-за того, что курьеру не дали проехать на велосипеде. На следующий день он был задержан, и доставлен в отдел полиции Курчатовского района.

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В сервисе экспресс-доставки продуктов «Самокат» проведут разъяснительную работу со своими курьерами по всей стране после инцидента в Челябинске. Поводом для этого послужило нападение курьера с ломом на мужчину в Челябинске, сообщили URA.RU в пресс-службе «Самокат». «В ситуационном центре компании создана рабочая группа для проведения внутреннего расследования. С курьерами-партнерами „Самоката“ по всей стране будет проведена работа по предотвращению подобных ситуаций», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Самоката». В компании добавили, что искренне сочувствуют пострадавшему и его семье. Такое поведение курьера-партнера недопустимо ни при каких обстоятельствах, поэтому он уже отстранен от доставки заказов в Самокате. Компания готова сотрудничать с полицией, и способствовать разрешению конфликта. Курьер напал на мужчину с ломом вечером 13 февраля. Конфликт произошел из-за того, что курьеру не дали проехать на велосипеде. На следующий день он был задержан, и доставлен в отдел полиции Курчатовского района.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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