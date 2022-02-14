14 февраля 2022

Вирусологи спрогнозировали продолжительность пятой волны COVID-19

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Жизнь города во время нерабочей недели, объявленной президентом РФ для снижения темпов распространения коронавируса COVID-19. Екатеринбург, прогулка, человек в маске, защитная маска, маска на лицо, covid19, девушка в маске, коронавирус
В России стали меньше фиксировать смерти от COVID-19 при «Омикроне» Фото:
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Коронавирус COVID-19

Пятая волна коронавируса в России, связанная со штаммом «Омикрон», может продлиться до апреля. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дал профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

«Начиная с первых чисел февраля и сейчас мы живем в обстановке пика. Вот сегодня 180 тысяч заболевших. Может и опять подскочить немножко, но это мы уже на пике и выше уже не пойдет. А спускаться будем, конечно, постепенно, медленно. Это и остаток февраля, март, и в апреле, возможно, будет падение этого пика», — сказал Анатолий Альтштейн.

Вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев в беседе с URA.RU выразил мнение, что пятая волна COVID-19 в РФ пройдет быстрее, чем спрогнозировал вирусолог Анатолий Альтштейн. «Тут важно смотреть по регионам, потому что у нас очень большая страна и отдельные регионы заражаются не одновременно, а один за другим, поэтому вообще в России, это может быть растянуто на несколько месяцев. Осторожно сделаю прогноз, что еще месяц. Надеюсь, что будет побыстрее», — объяснил собеседник агентства.

«В других странах „Омикрон“ выдал резкий пик, затем падение, и дальше сохранялся довольно долгий хвост. И он сейчас сохраняется, если взять Великобританию, которая первая попала под „Омикрон“ из крупных стран. Вот сейчас можно сказать, что у них все снизилось. В общем, получается, что можно надеяться, что от „Омикрона“ волна идет быстрее, чем от других вариантов», — добавил Максим Скулачев.

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Пятая волна коронавируса в России, связанная со штаммом «Омикрон», может продлиться до апреля. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дал профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. «Начиная с первых чисел февраля и сейчас мы живем в обстановке пика. Вот сегодня 180 тысяч заболевших. Может и опять подскочить немножко, но это мы уже на пике и выше уже не пойдет. А спускаться будем, конечно, постепенно, медленно. Это и остаток февраля, март, и в апреле, возможно, будет падение этого пика», — сказал Анатолий Альтштейн. Вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев в беседе с URA.RU выразил мнение, что пятая волна COVID-19 в РФ пройдет быстрее, чем спрогнозировал вирусолог Анатолий Альтштейн. «Тут важно смотреть по регионам, потому что у нас очень большая страна и отдельные регионы заражаются не одновременно, а один за другим, поэтому вообще в России, это может быть растянуто на несколько месяцев. Осторожно сделаю прогноз, что еще месяц. Надеюсь, что будет побыстрее», — объяснил собеседник агентства. «В других странах „Омикрон“ выдал резкий пик, затем падение, и дальше сохранялся довольно долгий хвост. И он сейчас сохраняется, если взять Великобританию, которая первая попала под „Омикрон“ из крупных стран. Вот сейчас можно сказать, что у них все снизилось. В общем, получается, что можно надеяться, что от „Омикрона“ волна идет быстрее, чем от других вариантов», — добавил Максим Скулачев.
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