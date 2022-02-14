Депутаты ГД предложили выплачивать миллионы семьям с детьми

14 февраля 2022 в 18:16 Размер текста - 17 +

За рождение трех детей россиянам предлагают выплачивать 1,8 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутаты партии«Справедливая Россия» предложили выделять из государственного бюджета средства на погашения ипотек у молодых семей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе фракции. Планируется, что подобная программа повысит рождаемость в РФ на 600 тысяч детей в год. Законопроект СР внесен в Госдуму. «Партия „Справедливая Россия — За правду“ предлагает запустить программу поддержки семей с детьми: родителям, у которых с 1 января 2022 года родились первый, второй или третий ребенок, мы предлагаем выделить бюджетные средства на погашение основного долга или процентов по ипотечному кредиту. Благодаря реализации этой программы произойдет резкий всплеск рождаемости в стране — каждый год на свет будет появляться почти на 600 тысяч детей больше, чем сейчас», — заявил лидер фракции Сергей Миронов. По словам парламентария, за рождение первого ребенка предлагается выплачивать 500 тысяч рублей, за второго — 600. За рождение третьего малыша семьи получат дополнительно 700 тысяч рублей. «С появлением в семье каждого последующего ребенка сумма господдержки должна увеличиваться, и таким образом ее максимальный размер может составить 1,8 миллиона рублей», — добавил Миронов. Ранее Госдума разрешила платить детские выплаты большему числу россиян. Депутаты внесли изменения в правила выплат на детей от 3 до 7 лет и на детей от 8 до 17 лет, а также беременным женщинам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Депутаты партии«Справедливая Россия» предложили выделять из государственного бюджета средства на погашения ипотек у молодых семей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе фракции. Планируется, что подобная программа повысит рождаемость в РФ на 600 тысяч детей в год. Законопроект СР внесен в Госдуму. «Партия „Справедливая Россия — За правду“ предлагает запустить программу поддержки семей с детьми: родителям, у которых с 1 января 2022 года родились первый, второй или третий ребенок, мы предлагаем выделить бюджетные средства на погашение основного долга или процентов по ипотечному кредиту. Благодаря реализации этой программы произойдет резкий всплеск рождаемости в стране — каждый год на свет будет появляться почти на 600 тысяч детей больше, чем сейчас», — заявил лидер фракции Сергей Миронов. По словам парламентария, за рождение первого ребенка предлагается выплачивать 500 тысяч рублей, за второго — 600. За рождение третьего малыша семьи получат дополнительно 700 тысяч рублей. «С появлением в семье каждого последующего ребенка сумма господдержки должна увеличиваться, и таким образом ее максимальный размер может составить 1,8 миллиона рублей», — добавил Миронов. Ранее Госдума разрешила платить детские выплаты большему числу россиян. Депутаты внесли изменения в правила выплат на детей от 3 до 7 лет и на детей от 8 до 17 лет, а также беременным женщинам.