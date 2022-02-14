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В Курганской области резко вырос уровень инфляции

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин Метрополис. Курган , торговля, продукты, продуктовая корзина, опт, розница
Уровень инфляции в Курганской области впервые за шесть лет превысил 10% Фото:

Уровень инфляции в Курганской области в январе превысил 10,3% (в годовом выражении). Это значительно выше, чем месяцем ранее (около 9%) и рекордное значение с начала 2016 года. Такие данные опубликованы отделением Банка России по Курганской области.

«Основные показатели инфляции. Все товары и услуги. Январь 2022 года — 10,31% к соответствующему месяцу предыдущего года», — указано в материалах на сайте ведомства.

В декабре 2021 года уровень инфляции в Курганской области составлял 9,01%, самый высокий ее уровень в прошлом году отмечался в октябре — 9,33%. В последний раз уровень инфляции в Курганской области превышал 10% в январе 2016 года.

По данным ЦБ, стоимость продовольственных товаров в регионе выросла за год на 10,28%, в том числе на мясные продукты — на 15,1%, рыбные продукты — на 11,47%, яйцо — на 12,56%, сахар — на 14%, плодоовощную продукцию — на 15,4%. Цены на непродовольственные товары выросли по сравнению с январем 2021 года на 12,14%. При этом стройматериалы стали дороже на 41,36%, табачные изделия — на 21,97%, мебель — на 17,85%, телерадиотовары — на 25,02%, легковые автомобили — на 11,52%. Стоимость услуг выросла в среднем на 7,12%.

Ранее URA.RU сообщало, что 11 февраля Банк России повысил ключевую ставку до 9,5% годовых. В ЦБ отмечали, что это необходимо для борьбы с высокими темпами инфляции. «Инфляция складывается значительно выше октябрьского прогноза Банка России. Расширение спроса продолжает опережать возможности наращивания выпуска», — сообщали в ведомстве.

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Уровень инфляции в Курганской области в январе превысил 10,3% (в годовом выражении). Это значительно выше, чем месяцем ранее (около 9%) и рекордное значение с начала 2016 года. Такие данные опубликованы отделением Банка России по Курганской области. «Основные показатели инфляции. Все товары и услуги. Январь 2022 года — 10,31% к соответствующему месяцу предыдущего года», — указано в материалах на сайте ведомства. В декабре 2021 года уровень инфляции в Курганской области составлял 9,01%, самый высокий ее уровень в прошлом году отмечался в октябре — 9,33%. В последний раз уровень инфляции в Курганской области превышал 10% в январе 2016 года. По данным ЦБ, стоимость продовольственных товаров в регионе выросла за год на 10,28%, в том числе на мясные продукты — на 15,1%, рыбные продукты — на 11,47%, яйцо — на 12,56%, сахар — на 14%, плодоовощную продукцию — на 15,4%. Цены на непродовольственные товары выросли по сравнению с январем 2021 года на 12,14%. При этом стройматериалы стали дороже на 41,36%, табачные изделия — на 21,97%, мебель — на 17,85%, телерадиотовары — на 25,02%, легковые автомобили — на 11,52%. Стоимость услуг выросла в среднем на 7,12%. Ранее URA.RU сообщало, что 11 февраля Банк России повысил ключевую ставку до 9,5% годовых. В ЦБ отмечали, что это необходимо для борьбы с высокими темпами инфляции. «Инфляция складывается значительно выше октябрьского прогноза Банка России. Расширение спроса продолжает опережать возможности наращивания выпуска», — сообщали в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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