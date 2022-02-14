Власти увеличат соцвыплаты для некоторых жителей ЯНАО

Приемные семьи получат повышенные выплаты Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Власти ЯНАО увеличат выплаты приемным семьям и детским домам на содержание детей-сирот. Об этом сообщается в документе на сайте правительства округа.

«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление правительства ЯНАО от 20 мая 2019 года № 512-П „О нормативах финансирования на осуществление отдельных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей“», — говорится в документе. Денежное вознаграждение можно потратить на приобретение мебели, хозяйственные нужды и на содержание ребенка.

За воспитание приемного ребенка родителям будут в год выплачивать 531 941 рубль вместо прежних 511 482. На содержание ребенка-сироты в детском доме в год будут выделять 1 401 170 рублей вместо 1 347 279, как было ранее. Также на прочие расходы указанной организации выделят на одного ребенка 468 тысяч рублей вместо 450 тысяч.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО увеличат выплаты приемным семьям. Приемные родители, живущие в поселках за северным полярным кругом ежемесячно будут получать 54 тысячи рублей. Городские родители, живущие южнее полярного круга и не имеющие преподавательского образования получат 33 тысячи рублей.