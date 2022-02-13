Мэр Нижневартовска перезагрузил отношения с Петерманом

Александр Петерман организовал приезд в Нижневартовск блогера Рустама Набиева Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко публично встретился с главой корпорации «Славтэк» Александром Петерманом, который организовал приезд в город блогера Рустама Набиева, взошедшего на Эльбрус без ног. О встрече мэр рассказал у себя в Instagram.

«В Нижневартовске у Рустама насыщенная программа: встречи с молодежью, посещение тренировки по скалолазанию, автограф-сессия, пресс-конференция. Благодарю команду „Северного десанта“ за то, что у горожан есть возможность встретиться с настоящим героем нашего времени», — написал Кощенко у себя в Instagram. На фотографии со встречи в центральной библиотеке Нижневартовска видно, что вместе с блогером принял участие в общении с мэром и Петерман — лидер «Северного десанта» (структура «Славтэка», прим.ред.).

Источник URA.RU в политическом истеблишменте Нижневартовска считает, что Кощенко предпринимает попытку перезагрузить отношения с бизнесменом, «начать их с чистого листа, чтобы не тратить силы на конфронтацию с местным олигархом с бэкграундом из 90-х», — считает инсайдер. Собеседник URA.RU в городской администрации при этом полагает, что не стоит придавать общению Кощенко с Петерманом большое значение. «Петерман — организатор приезда Набиева и поэтому он присутствовал на встрече. Ничего более», — прокомментировал источник.

Политолог Александр Безделов считает, что встреча Кощенко и Петермана больше была нужна самому бизнесмену. «На самом деле, бэкграунд у Петермана такой, что власти пытались его сторониться. Ему самому приходилось монетизировать свою политическую деятельность. Нынешняя встреча и приезд блогера — это элемент самопиара Петермана. На мой взгляд, публичная встреча один на один с ним была бы невозможна», — выразил мнение эксперт.

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко (второй слева) пообщался с Алексадром Петерманом (крайний справа) Фото: аккаунт Дмитрия Кощенко в Instagram

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