Пермякам запретили почтить память Бориса Немцова на митинге

Власти Перми отказали активистам в разрешении провести 27 февраля митинг памяти политика Бориса Немцова. Городские чиновники запретили мероприятие, сославшись на отсутствие одобрения со стороны администрации губернатора, которое, по указу главы региона Дмитрия Махонина, требуется в условиях пандемии коронавируса. Ответ мэрии опубликовал в Facebook один из заявителей митинга Михаил Касимов.
«Письмо и. о. руководителя администрации губернатора Пермского края, предоставленное вами в адрес управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации Перми, не содержит информации о согласовании администрацией губернатора проведения 27.02.2022 публичного мероприятия в форме митинга», — говорится в документе. Чиновники обещают рассмотреть вопрос об акции только после получения одобрения со стороны краевых властей.
Активистов ответ мэрии не удовлетворил. По словам Касимова, они готовят иск в суд с требованием согласовать митинг. Политика Бориса Немцова 27 февраля 2015 года застрелили в центре Москвы на Большом Москворецком мосту.
Власти Перми отказали активистам в разрешении провести 27 февраля митинг памяти политика Бориса Немцова. Городские чиновники запретили мероприятие, сославшись на отсутствие одобрения со стороны администрации губернатора, которое, по указу главы региона Дмитрия Махонина, требуется в условиях пандемии коронавируса. Ответ мэрии опубликовал в Facebook один из заявителей митинга Михаил Касимов. «Письмо и. о. руководителя администрации губернатора Пермского края, предоставленное вами в адрес управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации Перми, не содержит информации о согласовании администрацией губернатора проведения 27.02.2022 публичного мероприятия в форме митинга», — говорится в документе. Чиновники обещают рассмотреть вопрос об акции только после получения одобрения со стороны краевых властей. Активистов ответ мэрии не удовлетворил. По словам Касимова, они готовят иск в суд с требованием согласовать митинг. Политика Бориса Немцова 27 февраля 2015 года застрелили в центре Москвы на Большом Москворецком мосту.