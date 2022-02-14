Пермских чиновников наказали за трудоустройство родных

Принятых по блату сотрудников уволили из бюджетных учреждений Очера Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городе Очер Пермского края нескольких чиновников мэрии наказали за то, что они приняли на работу своих близких родственников. Прокуратура усмотрела в этом конфликт интересов.

«Директор одного из образовательных учреждений города не приняла мер по урегулированию конфликта интересов. В частности, ее близкий родственник, не обладая необходимыми квалификационными требованиями к уровню образования и стажу работы, занимал различные управленческие должности в школе. Также в двух других муниципальных учреждениях спорта и образования выявлены факты близкого родства между их руководителями и находящимися в непосредственном подчинении работниками», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

После проверки прокурор вынес представления руководителям управлений образования и молодежной политики Очерского городского округа. Всех родственников начальников бюджетных учреждений уволили.