14 февраля 2022

Корпус госпиталя ветеранов в Екатеринбурге отдали больным COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Семён Спектор, интервью. Екатеринбург, скульптура военным медикам, госпиталь ветеранов войн
В госпитале насчитывается уже 698 коек под заразившихся коронавирусом Фото:
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Коронавирус COVID-19

Психоневрологический корпус госпиталя ветеранов войн в Екатеринбурге (Свердловская область) закроют для приема пациентов. В корпусе будут оборудованы койки для заразившихся коронавирусом пациентов, сообщает источник URA.RU в сфере здравоохранения региона.

«15 февраля вынуждены открыть психоневрологический корпус под ковид», — сообщил собеседник URA.RU. Информацию подтверждает сообщение на сайте госпиталя.

Кроме психоневрологического корпуса, также перекрыт и хирургический. По подсчетам медицинской организации, в больнице оборудовано 698 коек под больных с ковидом.

Ранее URA.RU сообщало, что госпиталь ветеранов войн перепрофилировали под COVID-больных. По словам инсайдеров URA.RU, связано это было с резким ростом заболеваемости в регионе. На момент 15 февраля в Свердловской области за сутки выявили новых случаев. При этом, в регионе произошел резкий рост стационарного обследования больных коронавирусом — за сутки госпитализировали 919 человек.

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Психоневрологический корпус госпиталя ветеранов войн в Екатеринбурге (Свердловская область) закроют для приема пациентов. В корпусе будут оборудованы койки для заразившихся коронавирусом пациентов, сообщает источник URA.RU в сфере здравоохранения региона. «15 февраля вынуждены открыть психоневрологический корпус под ковид», — сообщил собеседник URA.RU. Информацию подтверждает сообщение на сайте госпиталя. Кроме психоневрологического корпуса, также перекрыт и хирургический. По подсчетам медицинской организации, в больнице оборудовано 698 коек под больных с ковидом. Ранее URA.RU сообщало, что госпиталь ветеранов войн перепрофилировали под COVID-больных. По словам инсайдеров URA.RU, связано это было с резким ростом заболеваемости в регионе. На момент 15 февраля в Свердловской области за сутки выявили новых случаев. При этом, в регионе произошел резкий рост стационарного обследования больных коронавирусом — за сутки госпитализировали 919 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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