Корпус госпиталя ветеранов в Екатеринбурге отдали больным COVID

Психоневрологический корпус госпиталя ветеранов войн в Екатеринбурге (Свердловская область) закроют для приема пациентов. В корпусе будут оборудованы койки для заразившихся коронавирусом пациентов, сообщает источник URA.RU в сфере здравоохранения региона.
«15 февраля вынуждены открыть психоневрологический корпус под ковид», — сообщил собеседник URA.RU. Информацию подтверждает сообщение на сайте госпиталя.
Кроме психоневрологического корпуса, также перекрыт и хирургический. По подсчетам медицинской организации, в больнице оборудовано 698 коек под больных с ковидом.
Ранее URA.RU сообщало, что госпиталь ветеранов войн перепрофилировали под COVID-больных. По словам инсайдеров URA.RU, связано это было с резким ростом заболеваемости в регионе. На момент 15 февраля в Свердловской области за сутки выявили новых случаев. При этом, в регионе произошел резкий рост стационарного обследования больных коронавирусом — за сутки госпитализировали 919 человек.
Психоневрологический корпус госпиталя ветеранов войн в Екатеринбурге (Свердловская область) закроют для приема пациентов. В корпусе будут оборудованы койки для заразившихся коронавирусом пациентов, сообщает источник URA.RU в сфере здравоохранения региона. «15 февраля вынуждены открыть психоневрологический корпус под ковид», — сообщил собеседник URA.RU. Информацию подтверждает сообщение на сайте госпиталя. Кроме психоневрологического корпуса, также перекрыт и хирургический. По подсчетам медицинской организации, в больнице оборудовано 698 коек под больных с ковидом. Ранее URA.RU сообщало, что госпиталь ветеранов войн перепрофилировали под COVID-больных. По словам инсайдеров URA.RU, связано это было с резким ростом заболеваемости в регионе. На момент 15 февраля в Свердловской области за сутки выявили новых случаев. При этом, в регионе произошел резкий рост стационарного обследования больных коронавирусом — за сутки госпитализировали 919 человек.