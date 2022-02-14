14 февраля 2022
11 февраля 2022

В больнице ЯНАО из-за COVID приостановили плановую медпомощь

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Областной инфекционный центр. Красная зона. Челябинск, эпидемия, врачи, инфекционное отделение, больница, коронавирус, сиз, covid, ковид, противочумной костюм, красная зона, инфекционный центр
Изменения в работе клиники связано с ростом числа заболевших COVID Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Из-за увеличения числа больных COVID в Тарко-Салинской ЦРБ (Пуровский район ЯНАО) приостанавливают оказание плановой терапевтической медицинской помощи. Как сообщается на странице больницы в социальной сети «ВКонтакте», помимо этого свою работу приостановил физиотерапевтический кабинет.

«В связи с увеличением числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в Пуровском районе, а также количества вызовов врачей на дом в Тарко-Салинской ЦРБ временно приостановлена работа физиотерапевтического кабинета, а также оказание плановой терапевтической медицинской помощи», — говорится в сообщении врачей.

Врачи будут выписывать в дистанционном формате льготные рецепты, с последующей доставкой препаратов больным на дом. Также до улучшения эпидемиологической ситуации, больница будет производить оформление больничных листов дистанционно.

В штатном режиме будет продолжено оказание медицинской помощи пациентам по профилям: кардиология, онкология, эндокринология, ревматология. Ограничение также не распространяется на оказание населению стоматологической помощи и работы женской консультации.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за увеличения числа заболевших Ноябрьская ЦГБ (ЯНАО) перевела единственного гастроэнтеролога в городе для работы с больными короновирусом. Пациентов, которые предварительно записались к данному специалисту, больница направила к терапевту.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал» и в viber-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Из-за увеличения числа больных COVID в Тарко-Салинской ЦРБ (Пуровский район ЯНАО) приостанавливают оказание плановой терапевтической медицинской помощи. Как сообщается на странице больницы в социальной сети «ВКонтакте», помимо этого свою работу приостановил физиотерапевтический кабинет. «В связи с увеличением числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в Пуровском районе, а также количества вызовов врачей на дом в Тарко-Салинской ЦРБ временно приостановлена работа физиотерапевтического кабинета, а также оказание плановой терапевтической медицинской помощи», — говорится в сообщении врачей. Врачи будут выписывать в дистанционном формате льготные рецепты, с последующей доставкой препаратов больным на дом. Также до улучшения эпидемиологической ситуации, больница будет производить оформление больничных листов дистанционно. В штатном режиме будет продолжено оказание медицинской помощи пациентам по профилям: кардиология, онкология, эндокринология, ревматология. Ограничение также не распространяется на оказание населению стоматологической помощи и работы женской консультации. Ранее URA.RU сообщало, что из-за увеличения числа заболевших Ноябрьская ЦГБ (ЯНАО) перевела единственного гастроэнтеролога в городе для работы с больными короновирусом. Пациентов, которые предварительно записались к данному специалисту, больница направила к терапевту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...