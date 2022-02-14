В больнице ЯНАО из-за COVID приостановили плановую медпомощь

Изменения в работе клиники связано с ростом числа заболевших COVID Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Из-за увеличения числа больных COVID в Тарко-Салинской ЦРБ (Пуровский район ЯНАО) приостанавливают оказание плановой терапевтической медицинской помощи. Как сообщается на странице больницы в социальной сети «ВКонтакте», помимо этого свою работу приостановил физиотерапевтический кабинет.

«В связи с увеличением числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в Пуровском районе, а также количества вызовов врачей на дом в Тарко-Салинской ЦРБ временно приостановлена работа физиотерапевтического кабинета, а также оказание плановой терапевтической медицинской помощи», — говорится в сообщении врачей.

Врачи будут выписывать в дистанционном формате льготные рецепты, с последующей доставкой препаратов больным на дом. Также до улучшения эпидемиологической ситуации, больница будет производить оформление больничных листов дистанционно.

В штатном режиме будет продолжено оказание медицинской помощи пациентам по профилям: кардиология, онкология, эндокринология, ревматология. Ограничение также не распространяется на оказание населению стоматологической помощи и работы женской консультации.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за увеличения числа заболевших Ноябрьская ЦГБ (ЯНАО) перевела единственного гастроэнтеролога в городе для работы с больными короновирусом. Пациентов, которые предварительно записались к данному специалисту, больница направила к терапевту.

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