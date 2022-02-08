Больница в ЯНАО осталась без узкого специалиста из-за COVID

Единственный гастроэнтеролог в Ноябрьске был отправлен для работы в красную зону Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Единственный гастроэнтеролог Ноябрьской ЦГБ ЯНАО был временно переведен для работы с пациентами больными ОРВИ и короновирусом. Как сообщили URA.RU в Ноябрьской ЦГБ, многие специалисты, оказывающие плановую помощь, были направлены в красные зоны.

«В настоящее время, в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, специалистов, оказывающих плановую медицинскую помощь, временно перевели на работу с пациентами больными ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией COVID-19. В том числе был переведен гастроэнтеролог», — сообщили в городской больнице.

Пациентов, которые предварительно записались к данному специалисту, больница направляет к терапевту. Помимо этого, для консультации можно обратиться к заведующим терапевтическим отделением или проконсультироваться у другого специалиста.

Часть жителей города восприняла негативно отправку единственного узкого специалиста для работы с больными COVID. Помимо этого, горожане недовольны тем, что их отправляют к терапевту после двух недель ожидания.

«Когда вы отправляете единственного в городе гастроэнтеролога в ковид бригаду, думаете вообще о людях, кто стоит на учете? Нам нужен постоянный осмотр, корректировка. Ответ один — обращайтесь к терапевту, а что этот терапевт может назначить?», — пишут жители города в группе «Злой Ноябрянин» в соцсети «ВКонтакте».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам