08 февраля 2022
07 февраля 2022

Больница в ЯНАО осталась без узкого специалиста из-за COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация новой техники в областном онкодиспансере. Курган, прием больных, врач, руки врача
Единственный гастроэнтеролог в Ноябрьске был отправлен для работы в красную зону Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Единственный гастроэнтеролог Ноябрьской ЦГБ ЯНАО был временно переведен для работы с пациентами больными ОРВИ и короновирусом. Как сообщили URA.RU в Ноябрьской ЦГБ, многие специалисты, оказывающие плановую помощь, были направлены в красные зоны.

«В настоящее время, в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, специалистов, оказывающих плановую медицинскую помощь, временно перевели на работу с пациентами больными ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией COVID-19. В том числе был переведен гастроэнтеролог», — сообщили в городской больнице.

Пациентов, которые предварительно записались к данному специалисту, больница направляет к терапевту. Помимо этого, для консультации можно обратиться к заведующим терапевтическим отделением или проконсультироваться у другого специалиста.

Часть жителей города восприняла негативно отправку единственного узкого специалиста для работы с больными COVID. Помимо этого, горожане недовольны тем, что их отправляют к терапевту после двух недель ожидания.

«Когда вы отправляете единственного в городе гастроэнтеролога в ковид бригаду, думаете вообще о людях, кто стоит на учете? Нам нужен постоянный осмотр, корректировка. Ответ один — обращайтесь к терапевту, а что этот терапевт может назначить?», — пишут жители города в группе «Злой Ноябрянин» в соцсети «ВКонтакте».

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Единственный гастроэнтеролог Ноябрьской ЦГБ ЯНАО был временно переведен для работы с пациентами больными ОРВИ и короновирусом. Как сообщили URA.RU в Ноябрьской ЦГБ, многие специалисты, оказывающие плановую помощь, были направлены в красные зоны. «В настоящее время, в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, специалистов, оказывающих плановую медицинскую помощь, временно перевели на работу с пациентами больными ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией COVID-19. В том числе был переведен гастроэнтеролог», — сообщили в городской больнице. Пациентов, которые предварительно записались к данному специалисту, больница направляет к терапевту. Помимо этого, для консультации можно обратиться к заведующим терапевтическим отделением или проконсультироваться у другого специалиста. Часть жителей города восприняла негативно отправку единственного узкого специалиста для работы с больными COVID. Помимо этого, горожане недовольны тем, что их отправляют к терапевту после двух недель ожидания. «Когда вы отправляете единственного в городе гастроэнтеролога в ковид бригаду, думаете вообще о людях, кто стоит на учете? Нам нужен постоянный осмотр, корректировка. Ответ один — обращайтесь к терапевту, а что этот терапевт может назначить?», — пишут жители города в группе «Злой Ноябрянин» в соцсети «ВКонтакте».
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© Служба новостей «URA.RU»
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