Российские спортсмены второй раз за день уступили золото Норвегии

Конькобежцы Олимпийского комитета РФ выиграли серебряную медаль в Пекине, уступив первенство сборной Норвегии. Об этом сообщается на сайте международного олимпийского комитета.
Россия получила серебряную медаль в командной гонке преследования. От Олимпийского комитета РФ выступали конькобежцы Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров. Третье место заняли США, а первое — Норвегия.
Ранее Россия завоевала бронзовую медаль в мужской эстафете по биатлону на Олимпиаде. Спортсмены лидировали до последнего этапа. Первое место заняли норвежские спортсмены. Олимпиада проводится в Пекине с 4 по 20 февраля.
Конькобежцы Олимпийского комитета РФ выиграли серебряную медаль в Пекине, уступив первенство сборной Норвегии. Об этом сообщается на сайте международного олимпийского комитета. Россия получила серебряную медаль в командной гонке преследования. От Олимпийского комитета РФ выступали конькобежцы Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров. Третье место заняли США, а первое — Норвегия. Ранее Россия завоевала бронзовую медаль в мужской эстафете по биатлону на Олимпиаде. Спортсмены лидировали до последнего этапа. Первое место заняли норвежские спортсмены. Олимпиада проводится в Пекине с 4 по 20 февраля.