Российские спортсмены второй раз за день уступили золото Норвегии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция по случаю приезда Деда Мороза из Великого Устюга. Челябинск, лед, спорт, конькобежцы, зимние виды спорта, коньки
Российских конькобежцев опередили норвежские спортсмены Фото:
новость из сюжета
Олимпийские игры-2022 в Пекине

Конькобежцы Олимпийского комитета РФ выиграли серебряную медаль в Пекине, уступив первенство сборной Норвегии. Об этом сообщается на сайте международного олимпийского комитета.

Россия получила серебряную медаль в командной гонке преследования. От Олимпийского комитета РФ выступали конькобежцы Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров. Третье место заняли США, а первое — Норвегия.

Ранее Россия завоевала бронзовую медаль в мужской эстафете по биатлону на Олимпиаде. Спортсмены лидировали до последнего этапа. Первое место заняли норвежские спортсмены. Олимпиада проводится в Пекине с 4 по 20 февраля.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Конькобежцы Олимпийского комитета РФ выиграли серебряную медаль в Пекине, уступив первенство сборной Норвегии. Об этом сообщается на сайте международного олимпийского комитета. Россия получила серебряную медаль в командной гонке преследования. От Олимпийского комитета РФ выступали конькобежцы Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров. Третье место заняли США, а первое — Норвегия. Ранее Россия завоевала бронзовую медаль в мужской эстафете по биатлону на Олимпиаде. Спортсмены лидировали до последнего этапа. Первое место заняли норвежские спортсмены. Олимпиада проводится в Пекине с 4 по 20 февраля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...