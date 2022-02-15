Россия уступила «золото» на последнем этапе эстафеты по биатлону

15 февраля 2022 в 12:51 Размер текста - 17 +

Биатлонисты принесли «бронзу» в копилку ОКР Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине Сборная ОКР заняла третье место в мужской эстафете по биатлону на Олимпиаде в Пекине, хотя лидировала до последнего этапа. Это 19-я медаль в копилке России. Россию в гонке представили Карим Халили, Александр Логинов (выступает Тюменскую область), Максим Цветков и Эдуард Латыпов. Халили на первом этапе закрыл огневые рубежи лишь с одним промахом и быстрее всех передал эстафету. Александр Логинов, представляющий Тюменскую область, на втором этапе дважды промахнулся, но запаса времени хватило, чтобы использовать доппатроны и уйти первым. Третьим выступил Максим Цветков. Российский биатлонист вышел с отрывом в 36 секунд от французского спортсмена Эмильена Жаклена и закрыл рубеж без единого промаха. Завершил гонку Латыпов с двумя штрафными кругами. Ранее в Пекине российскими олимпийцами-биатлонистами было завоевано две медали и обе — бронзовые. Первую из них в смешанной эстафете взяли Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов, вторую — Латыпов в гонке преследования. Первое место на эстафете Олимпиады также заняли российские лыжники. Победа в эстафете стала первой для советских/российских лыжников более чем за 40 лет. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Сборная ОКР заняла третье место в мужской эстафете по биатлону на Олимпиаде в Пекине, хотя лидировала до последнего этапа. Это 19-я медаль в копилке России. Россию в гонке представили Карим Халили, Александр Логинов (выступает Тюменскую область), Максим Цветков и Эдуард Латыпов. Халили на первом этапе закрыл огневые рубежи лишь с одним промахом и быстрее всех передал эстафету. Александр Логинов, представляющий Тюменскую область, на втором этапе дважды промахнулся, но запаса времени хватило, чтобы использовать доппатроны и уйти первым. Третьим выступил Максим Цветков. Российский биатлонист вышел с отрывом в 36 секунд от французского спортсмена Эмильена Жаклена и закрыл рубеж без единого промаха. Завершил гонку Латыпов с двумя штрафными кругами. Ранее в Пекине российскими олимпийцами-биатлонистами было завоевано две медали и обе — бронзовые. Первую из них в смешанной эстафете взяли Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов, вторую — Латыпов в гонке преследования. Первое место на эстафете Олимпиады также заняли российские лыжники. Победа в эстафете стала первой для советских/российских лыжников более чем за 40 лет.