Курганским бизнесменам пришлось платить за мусор в 60 раз больше

Больше всего плата за вывоз мусора изменилась для сельских предпринимателей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганской области с начала года предпринимателям пришлось больше платить за вывоз мусора. В отдельных случаях цена возросла в 60 раз. Об этом сообщили представители бизнес-сообщества региона в своем официальном telegram-канале.

«В начале года каждый из нас получил счета „за мусор“, в которых с удивлением увидел увеличение стоимости (по сравнению с прошлым годом) в 3-4 и даже в 10 раз. А в районных центрах и деревнях, магазины которых традиционно располагаются на огромных площадях бывших сельпо, плата выросла в 60 раз!» — указано в сообщении.

Авторы сообщения привели в пример магазин спорттоваров площадью 45 квадратных метров. Раньше его владелец платил за эту услугу 56,56 рублей, а в январе — 338,66 рублей. Представители общественной организации «Опора России» отметили, что вместе с Уполномоченным по защите прав предпринимателей Алексеем Чуевым будут отстаивать интересы бизнес-сообщества в этом вопросе.

На момент написания новости URA.RU не удалось дозвониться до сотрудников компании «Чистый город», отвечающей за вывоз мусора в регионе. Представителям издания 45.RU сотрудники компании подтвердили, что расчет платы за вывоз мусора для предпринимателей изменился, и связали это с новыми приказами департаментов областного правительства. Запрос по теме был направлен URA.RU в пресс-службу областного правительства.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам