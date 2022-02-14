14 февраля 2022
13 февраля 2022

В Тюменской области со стрельбой задерживали пьяного водителя

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над Олегом Дудко, дело о стрельбе в Тимониченко. Екатеринбург, пистолет, табельное оружие, полиция, охрана правопорядка, правоохранительные органы, огнестрельное оружие
Инспекторам пришлось открыть огонь, чтобы остановить нетрезвого автомобилиста Фото:

Сотрудникам тюменской УГИБДД пришлось применить оружие, чтобы остановить автомобиль под управлением нетрезвого водителя, который не подчинился требованиям полицейских. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«18 декабря 2021 года сотрудники ГИБДД задержали водителя ВАЗ-21140. Он двигался по дороге Омутинское — Журавлевское, и игнорировал требования полицейских об остановке. Машина остановилась лишь тогда, когда полицейские применили табельное оружие», — рассказали URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Во время суда сам водитель пояснил, что требований об остановке ему не озвучивали. На тормоз мужчина нажал, потому что услышал выстрелы. О том, что силовики готовы открыть стрельбу, его также, по его словам, не предупредили.

Как установили в суде, после остановки автомобиля мужчину заковали в наручники, посадили в служебный автомобиль и провели медосвидетельствование. Оказалось, что водитель был пьян. По итогу, за неповиновение полицейским, он получил штраф в две тысячи рублей.

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Сотрудникам тюменской УГИБДД пришлось применить оружие, чтобы остановить автомобиль под управлением нетрезвого водителя, который не подчинился требованиям полицейских. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «18 декабря 2021 года сотрудники ГИБДД задержали водителя ВАЗ-21140. Он двигался по дороге Омутинское — Журавлевское, и игнорировал требования полицейских об остановке. Машина остановилась лишь тогда, когда полицейские применили табельное оружие», — рассказали URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Во время суда сам водитель пояснил, что требований об остановке ему не озвучивали. На тормоз мужчина нажал, потому что услышал выстрелы. О том, что силовики готовы открыть стрельбу, его также, по его словам, не предупредили. Как установили в суде, после остановки автомобиля мужчину заковали в наручники, посадили в служебный автомобиль и провели медосвидетельствование. Оказалось, что водитель был пьян. По итогу, за неповиновение полицейским, он получил штраф в две тысячи рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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