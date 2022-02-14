В Тюменской области со стрельбой задерживали пьяного водителя

Инспекторам пришлось открыть огонь, чтобы остановить нетрезвого автомобилиста Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудникам тюменской УГИБДД пришлось применить оружие, чтобы остановить автомобиль под управлением нетрезвого водителя, который не подчинился требованиям полицейских. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«18 декабря 2021 года сотрудники ГИБДД задержали водителя ВАЗ-21140. Он двигался по дороге Омутинское — Журавлевское, и игнорировал требования полицейских об остановке. Машина остановилась лишь тогда, когда полицейские применили табельное оружие», — рассказали URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Во время суда сам водитель пояснил, что требований об остановке ему не озвучивали. На тормоз мужчина нажал, потому что услышал выстрелы. О том, что силовики готовы открыть стрельбу, его также, по его словам, не предупредили.

Как установили в суде, после остановки автомобиля мужчину заковали в наручники, посадили в служебный автомобиль и провели медосвидетельствование. Оказалось, что водитель был пьян. По итогу, за неповиновение полицейским, он получил штраф в две тысячи рублей.