В Курганской области умерла ветеран культуры

Людмила Язовских возглавляла Централизованную библиотечную систему ШадринскаФото: сайт администрации Шадринска
В Шадринске умерла ветеран культуры города Людмила Язовских. Данное сообщение было размещено 15 февраля на сайте городской администрации.
«14 февраля 2022 года на 88 году ушла из жизни Язовских Людмила Ивановна, ветеран культуры города Шадринска, экс-заведующая отдела культуры исполкома городского Совета народных депутатов. <…> Прощание с Людмилой Ивановной состоится 16 февраля в 13:00 по адресу: ул. Ст. Разина, 42», — указано в сообщении.
Язовских родилась в 1934 году в городе Асбесте Свердловской области. С 1962 года она начала работать в библиотеке, а в 1981 году возглавила Централизованную библиотечную систему Шадринска. В этой должности она работала до ухода на пенсию в 1989 году.
В Шадринске умерла ветеран культуры города Людмила Язовских. Данное сообщение было размещено 15 февраля на сайте городской администрации. «14 февраля 2022 года на 88 году ушла из жизни Язовских Людмила Ивановна, ветеран культуры города Шадринска, экс-заведующая отдела культуры исполкома городского Совета народных депутатов. <…> Прощание с Людмилой Ивановной состоится 16 февраля в 13:00 по адресу: ул. Ст. Разина, 42», — указано в сообщении. Язовских родилась в 1934 году в городе Асбесте Свердловской области. С 1962 года она начала работать в библиотеке, а в 1981 году возглавила Централизованную библиотечную систему Шадринска. В этой должности она работала до ухода на пенсию в 1989 году.