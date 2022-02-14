В Курганской области умерла ветеран культуры

15 февраля 2022 в 18:41 Размер текста - 17 +

Людмила Язовских возглавляла Централизованную библиотечную систему Шадринска Фото: сайт администрации Шадринска В Шадринске умерла ветеран культуры города Людмила Язовских. Данное сообщение было размещено 15 февраля на сайте городской администрации. «14 февраля 2022 года на 88 году ушла из жизни Язовских Людмила Ивановна, ветеран культуры города Шадринска, экс-заведующая отдела культуры исполкома городского Совета народных депутатов. <…> Прощание с Людмилой Ивановной состоится 16 февраля в 13:00 по адресу: ул. Ст. Разина, 42», — указано в сообщении. Язовских родилась в 1934 году в городе Асбесте Свердловской области. С 1962 года она начала работать в библиотеке, а в 1981 году возглавила Централизованную библиотечную систему Шадринска. В этой должности она работала до ухода на пенсию в 1989 году. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Шадринске умерла ветеран культуры города Людмила Язовских. Данное сообщение было размещено 15 февраля на сайте городской администрации. «14 февраля 2022 года на 88 году ушла из жизни Язовских Людмила Ивановна, ветеран культуры города Шадринска, экс-заведующая отдела культуры исполкома городского Совета народных депутатов. <…> Прощание с Людмилой Ивановной состоится 16 февраля в 13:00 по адресу: ул. Ст. Разина, 42», — указано в сообщении. Язовских родилась в 1934 году в городе Асбесте Свердловской области. С 1962 года она начала работать в библиотеке, а в 1981 году возглавила Централизованную библиотечную систему Шадринска. В этой должности она работала до ухода на пенсию в 1989 году.