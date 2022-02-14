Курганских школьниц дважды высадили из автобуса на трассе

Жительница курганского поселка рассказала, что ее детей высаживали из автобуса на трассу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане экипаж маршрута №307 отказался ехать в поселок Затобольный и высадил девятиклассницу из автобуса на трассе. Ранее также из автобуса на дорогу высаживали ученицу пятого класса, рассказала URA.RU мама школьниц Елена Аристова.

«9 февраля мою дочь, которая учится в 9 классе, экипаж маршрута №307 высадил на трассе. Водитель сказал, что не будет заезжать в Затобольный, хотя в маршруте поселок указан. Это единственный маршрут, который заходит в поселок. Ребенок шел домой вдоль трассы несколько километров. Сейчас обочины заснеженные, по дороге ездят фуры. Я обратилась в полицию с заявлением», — рассказала Елена Аристова.

По словам собеседницы, такой же инцидент произошел в мае 2021 года. Тогда из автобуса высадили младшую дочь Аристовой. После разбирательств перевозчик обещал довозить детей в Затобольный. Работники автобуса женщине заявили, что не все рейсы заезжают в поселок маршрута. После запроса URA.RU в администрацию города Кургана, Аристову пригласили для просмотра видео из салона автобуса.

В пресс-службе администрации Кургана на запрос URA.RU сообщили, что маршрут 307 выполняет отдельные рейсы с заездами на ст. Утяк, в связи с чем заезды в мкр. Затобольный в некоторых случаях не осуществляются. В автобусах размещена соответствующая информация.

«В ходе служебной проверки отсмотрены записи с камер видеонаблюдения, установленных в автобусе. Водитель сообщил ребенку, что в Затобольный автобус заедет, следуя со ст. Утяк в город. На остановочном пункте „Восточный подъезд“ по требованию девочка вышла сама. Нарушений и каких-либо действий, направленных на высадку ребенка, со стороны кондуктора или водителя не выявлено», — пояснили в мэрии.

Маму школьниц 17 февраля пригласили на комиссию по принятию и рассмотрению жалоб по вопросам транспортного обслуживания. На встречу также придет руководитель автотранспортного предприятия, обслуживающего данный маршрут.

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