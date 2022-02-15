Климатолог: Россию ждет череда природных катаклизмов

16 февраля 2022 в 09:03 Размер текста - 17 +

Глобальное потепление значительно влияет на Россию Фото: Кондрат Александров © URA.RU Глобальное потепление приведет к росту числа природных катаклизмов. Об этом заявил в беседе с URA.RU начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Николай Терешонок. «Если такой неудержимый рост температур будет на планете, как мы будем дальше жить? Это высокие температуры и, естественно, катаклизмы будут учащаться. Любые — усиление ветра, повышение засухи, наводнения, чередование различных опасных природных явлений. Они уже заметны. Тенденция идет к увеличению», — отметил Николай Терешонок. По его словам, РФ в наибольшей степени подвержена глобальному потеплению. «Мы оперируем длинными рядами наблюдений. Мы видим катастрофический подъем температуры окружающей среды по всему миру за последние 20 лет, только в России он побольше. У нас западный перенос (преобладающий перенос воздуха с запада на восток), оттуда не малая доля идет парникового газа, и наши болота и мерзлота, оттаивая, выдают его. Мы делали много исследований — там, где засушливый регион, идет тенденция к еще большему иссушению. Там, где был влажный регион, увеличение количества осадков происходит», — объяснил климатолог. Эколог, инженер-физик Илья Рыбальченко подчеркнул, что не стоит проверять гипотезу глобального потепления. «Многие ученые считают, что этот процесс цикличен и происходит с промежутком 60-100 лет уже много тысячелетий. Мы, конечно, можем подождать того момента, что мы все убедимся, что глобальное потепление сменится таким же глобальным похолоданием. Но так как маленький риск есть, стоит ли экспериментировать? После точки невозврата уже ничего нельзя будет сделать. Запасной планеты у нас нет», — предупредил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Глобальное потепление приведет к росту числа природных катаклизмов. Об этом заявил в беседе с URA.RU начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Николай Терешонок. «Если такой неудержимый рост температур будет на планете, как мы будем дальше жить? Это высокие температуры и, естественно, катаклизмы будут учащаться. Любые — усиление ветра, повышение засухи, наводнения, чередование различных опасных природных явлений. Они уже заметны. Тенденция идет к увеличению», — отметил Николай Терешонок. По его словам, РФ в наибольшей степени подвержена глобальному потеплению. «Мы оперируем длинными рядами наблюдений. Мы видим катастрофический подъем температуры окружающей среды по всему миру за последние 20 лет, только в России он побольше. У нас западный перенос (преобладающий перенос воздуха с запада на восток), оттуда не малая доля идет парникового газа, и наши болота и мерзлота, оттаивая, выдают его. Мы делали много исследований — там, где засушливый регион, идет тенденция к еще большему иссушению. Там, где был влажный регион, увеличение количества осадков происходит», — объяснил климатолог. Эколог, инженер-физик Илья Рыбальченко подчеркнул, что не стоит проверять гипотезу глобального потепления. «Многие ученые считают, что этот процесс цикличен и происходит с промежутком 60-100 лет уже много тысячелетий. Мы, конечно, можем подождать того момента, что мы все убедимся, что глобальное потепление сменится таким же глобальным похолоданием. Но так как маленький риск есть, стоит ли экспериментировать? После точки невозврата уже ничего нельзя будет сделать. Запасной планеты у нас нет», — предупредил эксперт.