В четвертьфинале российские хоккеисты сыграют с Данией Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине

Родственники хоккеистов магнитогорского «Металлурга» (Челябинская область) Артема Минулина и Андрея Чибисова, представляющих сборную олимпийского комитета России на олимпиаде в Пекине, выразили слова поддержки сборной. Видеообращение опубликовали в социальных сетях в преддверии четвертьфинального матча против сборной Дании.

«Вы — главные таланты в нашей стране. Мы в вас верим, гордимся и болеем всем сердцем», — передает слова поддержки сестра Артема Минулина Екатерина.

Екатерина также поблагодарила брата за те эмоции, которые он дарит семье. Она добавила, что невозможно передать словами, как сильно она им гордится.

Семья сестры нападающего сборной Андрея Чибисова также присоединилась к словам поддержки. Они болеют за всю команду и желают им удачи. Мама Андрея передала привет сыну и всей команде. Они держат за них кулаки.

Хоккейная сборная вышла в финал плей-офф олимпиады, заняв первое место в группе. 16 февраля наши хоккеисты проведут матч с Данией за право выхода в полуфинал турнира. Прямую трансляцию матча покажет «Первый канал».