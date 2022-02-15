Курганские власти провели срочную встречу из-за жалоб бизнесменов

Встреча с представителями областного правительства прошла 16 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Замгубернатора Курганской области Владимир Архипов вместе с представителями правительства и бизнеса 16 февраля провели совещание из-за жалоб предпринимателей, которые недовольны резким повышением платы за вывоз мусора. Об этом сообщили представители бизнес-сообщества региона в своем официальном telegram-канале.

«Только что прошло совещание. <…> Все предложения и обратная связь от предпринимателей Курганской области по Приказу №400 [об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов] были озвучены и представлены», — указано в сообщении.

На встрече было решено, что представители ООО «Чистый город», отвечающего за вывоз мусора в регионе, готовы обсудить с предпринимателями каждый отдельный случай повышения платы. Также участники встречи решили проверить, как приказ, связанный с вывозом мусора, исполняется в регионах, похожих на Курганскую область, и сравнить тариф для бизнеса с платой за вывоз мусора в других субъектах России. В совещании также участвовали представители областного департамента гражданской защиты охраны окружающей среды и природных ресурсов, руководители реготделения «Опоры России», компании «Чистый город» и уполномоченный по защите прав предпринимателей Алексей Чуев.

Ранее предприниматели жаловались, что с начала года им пришлось в разы больше платить за вывоз мусора. Для некоторых стоимость вывоза выросла в 60 раз. О проблеме представители бизнес-сообщества рассказали 11 февраля.

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