Евгений Куйвашев пообещал разобраться с агрессивными подростками из Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев пообещал лично разобраться с компанией подростков-южан, избивших в автобусе двух жительниц Екатеринбурга. Глава региона на своей странице в Instagram рассказал, что банда давно известна правоохранителям, и пригрозил юношам уголовным преследованием.

«Что это за южане такие? Они из Краснодарского края приехали или это все-таки из какой-то страны, где им можно так с женщинами обращаться? Лица прикрывают — какой позор. Возможно, в других странах есть свои законы, но мы в России живем и законы здесь российские. И за такое любому — подростку и взрослому — грозит уголовная ответственность. И никаких других законов здесь не будет. А если им не нравится, значит, они не должны жить в нашей стране», — написал Евгений Куйвашев.

По словам губернатора, две женщины в автобусе — не единственные, кто сталкивался с этой бандой. Известно, что после нападения одна из них получила сотрясение мозга, а другая — перелом, и теперь нуждается в операции. Куйвашев попросил своих подписчиков, пострадавших от действий подростков, откликнуться на публикацию: «Пишите мне, я разберусь».

Инцидент, о котором рассказал губернатор, произошел в Екатеринбурге вечером 11 февраля. Агрессивно настроенные юноши приставали к пассажирке автобуса №57, завязался конфликт. Девушка позвонила матери и попросила встретить на остановке. Подростки вышли из автобуса и избили обеих женщин. В полиции позднее заявили о возбуждении уголовного дела.

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