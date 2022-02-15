Пока кассир пробивала покупки, посетитель достал оружие Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Неизвестный мужчина, с предметом, похожим на пистолет, ограбил кассу в магазине «Пятерочка» в Тобольске. Видео происшествия появилось в городской группе в социальной сети «ВКонтакте».

«15 февраля некий человек, зашедший в „Пятерочку“, внезапно почувствовал себя гангстером, достал ствол и опустошил кассу. Инцидент произошел посреди белого дня. Хладнокровию продавца можно позавидовать», — такой пост появился в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте».

На видео, приложенном к записи, видно, как один из покупателей достает предмет, похожий на пистолет, и угрожая им заставляет продавца открыть кассу. В комментариях пользователи по-разному оценили ситуацию.

«Кассир — *** (трус — прим. URA.RU), есть кнопка (вызова наряда быстрого реагирования — прим. URA.RU), задержали бы», — посчитал Игорь Любимов. «Все правильно сделала! Девчонкам из всех сетевых магазинов надо написать заявление в прокуратуру на своих работодателей, по поводу экономии денег на охрану! Случилась ситуация и их даже защитить некому», — написала Ирина Исаева. «Раньше в маске человек был как белая ворона, теперь грабь — не хочу, никакого подозрения. Вот что чудотворная корона творит», — отметил Bavaria FK.

URA.RU направило запросы в пресс-службу полиции Тобольска и X5 Retail Group, куда входит сеть «Пятерочка». Ответы ожидаются.

Обновлено (16.02.22, 11:48): «15 февраля в 14:50 в дежурную часть тобольской полиции поступило сообщение о том, что в одном из магазинов города неизвестный, угрожая продавцу предметом, похожим на пистолет, похитил из кассы денежные средства. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление и задержание лица, причастного к совершенному деянию», — сообщили URA.RU в полиции Тобольска.

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