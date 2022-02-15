В рамках месячника защитника Отечества детсадовцев и учеников начальных классов в Нижнем Тагиле прокатили в автозаке Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Воспитанников детского садика и учащихся 3 класса в Нижнем Тагиле (Свердловская область) одели в бронежилеты, выдали муляжи оружия и прокатили в автозаке. Такую встречу с детьми организовали в рамках месячника защитника Отечества. Об этом в соцсетях сообщила пресс-служба администрации города.

«Для ребят были организованны небольшие армейские конкурсы, показ экипировки, ребята смогли научиться пользоваться настоящими радиостанциями и самое главное побывали внутри специального полицейского автомобиля», — уточнила пресс-служба в официальном паблике администрации в Вконтакте.

Акция была организованна нижнетагильским отделением всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» совместно с фондом «Поддержки ветеранов и сотрудников правоохранительных органов» и отдельным батальоном ППС. «Восторга детей не было придела», — отметила пресс-служба администрации.

Детям дали примерить бронежилеты и каски милиции Пресс-служба администрации Нижнего Тагила vk.com

Пресс-служба администрации Нижнего Тагила vk.com

Пресс-служба администрации Нижнего Тагила vk.com