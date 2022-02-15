Воспитанников детского садика и учащихся 3 класса в Нижнем Тагиле (Свердловская область) одели в бронежилеты, выдали муляжи оружия и прокатили в автозаке. Такую встречу с детьми организовали в рамках месячника защитника Отечества. Об этом в соцсетях сообщила пресс-служба администрации города.
«Для ребят были организованны небольшие армейские конкурсы, показ экипировки, ребята смогли научиться пользоваться настоящими радиостанциями и самое главное побывали внутри специального полицейского автомобиля», — уточнила пресс-служба в официальном паблике администрации в Вконтакте.
Акция была организованна нижнетагильским отделением всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» совместно с фондом «Поддержки ветеранов и сотрудников правоохранительных органов» и отдельным батальоном ППС. «Восторга детей не было придела», — отметила пресс-служба администрации.
Воспитанников детского садика и учащихся 3 класса в Нижнем Тагиле (Свердловская область) одели в бронежилеты, выдали муляжи оружия и прокатили в автозаке. Такую встречу с детьми организовали в рамках месячника защитника Отечества. Об этом в соцсетях сообщила пресс-служба администрации города. «Для ребят были организованны небольшие армейские конкурсы, показ экипировки, ребята смогли научиться пользоваться настоящими радиостанциями и самое главное побывали внутри специального полицейского автомобиля», — уточнила пресс-служба в официальном паблике администрации в Вконтакте. Акция была организованна нижнетагильским отделением всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» совместно с фондом «Поддержки ветеранов и сотрудников правоохранительных органов» и отдельным батальоном ППС. «Восторга детей не было придела», — отметила пресс-служба администрации.