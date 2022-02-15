15 февраля 2022

Детсадовцев в Нижнем Тагиле вооружили и закрыли в автозаке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В рамках месячника защитника Отечества детсадовцев и учеников начальных классов в Нижнем Тагиле прокатили в автозаке Фото:

Воспитанников детского садика и учащихся 3 класса в Нижнем Тагиле (Свердловская область) одели в бронежилеты, выдали муляжи оружия и прокатили в автозаке. Такую встречу с детьми организовали в рамках месячника защитника Отечества. Об этом в соцсетях сообщила пресс-служба администрации города.

«Для ребят были организованны небольшие армейские конкурсы, показ экипировки, ребята смогли научиться пользоваться настоящими радиостанциями и самое главное побывали внутри специального полицейского автомобиля», — уточнила пресс-служба в официальном паблике администрации в Вконтакте.

Акция была организованна нижнетагильским отделением всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» совместно с фондом «Поддержки ветеранов и сотрудников правоохранительных органов» и отдельным батальоном ППС. «Восторга детей не было придела», — отметила пресс-служба администрации.

Детям дали примерить бронежилеты и каски милиции

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Воспитанников детского садика и учащихся 3 класса в Нижнем Тагиле (Свердловская область) одели в бронежилеты, выдали муляжи оружия и прокатили в автозаке. Такую встречу с детьми организовали в рамках месячника защитника Отечества. Об этом в соцсетях сообщила пресс-служба администрации города. «Для ребят были организованны небольшие армейские конкурсы, показ экипировки, ребята смогли научиться пользоваться настоящими радиостанциями и самое главное побывали внутри специального полицейского автомобиля», — уточнила пресс-служба в официальном паблике администрации в Вконтакте. Акция была организованна нижнетагильским отделением всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» совместно с фондом «Поддержки ветеранов и сотрудников правоохранительных органов» и отдельным батальоном ППС. «Восторга детей не было придела», — отметила пресс-служба администрации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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