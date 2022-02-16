В Кремле попросили Байдена после россиян обратиться к украинцам

16 февраля 2022 в 14:41 Размер текста - 17 +

В Кремле ответили на обращение Байдена к россиянам Фото: unsplash.com В Кремле попросили президента США Джо Байдена после россиян обратиться к украинскому народу. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, России бы больше импонировало, если бы американский лидер обратился к украинцам с просьбой «не стрелять друг в друга никогда». «Можно приветствовать, что президент США, одной из крупнейших стран мира, думает о российском народе. Это должно нам импонировать. Конечно, мы бы предпочли слушать не разные угрозы, что с нами будет. Эти угрозы, повторяемые как мантра на ежедневной основе, изрядно надоели. Если бы мы слышали обращения без угроз, российскому народу это бы больше импонировало. И еще больше импонировало бы, если бы президент США обратился к украинскому народу и призвал его не стрелять друг в друга никогда», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Ранее в специальном обращении Байден заявил, что действия США не направлены против граждан России. Он отметил, что не верит в то, что россияне «хотят кровавой и разрушительной войны» против Украины, и вспомнил времена Великой Отечественной войны, когда американские и русские солдаты сражались «бок о бок». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Кремле попросили президента США Джо Байдена после россиян обратиться к украинскому народу. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, России бы больше импонировало, если бы американский лидер обратился к украинцам с просьбой «не стрелять друг в друга никогда». «Можно приветствовать, что президент США, одной из крупнейших стран мира, думает о российском народе. Это должно нам импонировать. Конечно, мы бы предпочли слушать не разные угрозы, что с нами будет. Эти угрозы, повторяемые как мантра на ежедневной основе, изрядно надоели. Если бы мы слышали обращения без угроз, российскому народу это бы больше импонировало. И еще больше импонировало бы, если бы президент США обратился к украинскому народу и призвал его не стрелять друг в друга никогда», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Ранее в специальном обращении Байден заявил, что действия США не направлены против граждан России. Он отметил, что не верит в то, что россияне «хотят кровавой и разрушительной войны» против Украины, и вспомнил времена Великой Отечественной войны, когда американские и русские солдаты сражались «бок о бок».